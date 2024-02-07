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Суд

Иск к «Газпром газораспределение Белгород» по взрыву в доме рассмотрят заново

7 февраля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Суд

«Газпром газораспределение Белгород» не согласно с суммой иска после взрыва дома

Чтобы не выплачивать ущерб за жильё пострадавшим от взрыва газа в 2019 году, белгородский «Газпром» прошёлся по всем инстанциям арбитражного суда и добился повторного рассмотрения дела.

Никак не разберутся

Летом 2021 года минфин Белгородской области обратился в арбитражный суд с иском в 28,9 млн рублей к «Газпром газораспределение Белгород». Ведомство хотело взыскать с компании деньги за жильё, которое купили жителям пострадавшего от взрыва газа дома.

История берёт начало ещё в декабре 2019 года, когда в МКД в Яковлевском горокруге взорвалась газовая труба. Четырёхэтажный дом рухнул, на месте погиб мужчина, позже в больнице умерла его мать, ещё пять человек получили травмы и ожоги. Должностные лица «Газпром газораспределение Белгород» были признаны судом виновными в нарушении правил безопасности при проведении газоопасных работ.

Остались люди и без жилья, и департамент ЖКХ области закупил жильё в новом доме «Тисайда». Общая сумма госконтрактов — 28,9 млн рублей. Её заплатили из бюджета региона, а позже решили взыскать с «Газпром газораспределение Белгород».

Весной прошлого года иск минфина суд удовлетворил, и «Газпрому» предстояло выплатить области ущерб. Но компания сначала подала в апелляцию, где всё же не смогла оспорить иск, а затем — в кассацию.

Что хочет «Газпром газораспределение Белгород»

В кассационной жалобе представители «Газпром газораспределение Белгород» указали, что к Белгородской области не переходило право требования возмещения убытков потерпевшим, потому что расходы регион понёс в рамках мероприятий по переселению людей из аварийного жилого фонда. Также по мнению подателя жалобы, министерство не имеет право выступать от имени области при предъявлении этих требований.

Не согласились в АО «Газпром газораспределение Белгород» и с суммой взысканных убытков. Эксперт-оценщик по уголовному делу заключил, что стоимость 12 повреждённых квартир на день взрыва составила 22 млн 512 тыс. рублей. Не все купленные в новом доме квартиры передали пострадавшим. По контрактам у «Тисайда» закупили 12 квартир общей площадью 782,9 квадратных метра, а пострадавшим передали квартиры на 800,3 м², при этом кадастровые номера десяти из них не совпадают со списком купленных за бюджетные деньги, а стоимость переданных квартир составила 26 млн 334 тыс. 275 рублей.

Кроме того, гражданская ответственность «Газпром газораспределение Белгород» за причинённый вред застрахована в компании «Согаз». Оставшийся размер страховой суммы составляет 7 млн 626 тыс. рублей. В эту же сумму в «дочке» «Газпрома» оценивают и фактически причинённый в результате взрыва ущерб.

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Как покупали квартиры для потерявших жильё

Как покупали квартиры для жителей разрушенного дома? 5 декабря, через два дня после взрыва дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. На следующий день областная комиссия поручила департаментам строительства и ЖКХ сдать в эксплуатацию дом на улице Северная в посёлке Яковлево для предоставления квартир пострадавшим при взрыве.

16 декабря дом включили в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья. 2 марта 2020 года департамент ЖКХ заключил с «Тисайдом» контракты на покупку 12 квартир за счёт областного бюджета. В октябре того же года 48 квартир в доме передали в собственность Яковлевского округа. Власти округа заключили соглашения с жителями рухнувшего МКД о выкупе их жилья за счёт выдачи новых квартир.

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Что решил кассационный суд

В суде признали, что белгородская компания «Газпрома» вину своих сотрудников во взрыве не оспаривает. Довод о том, что министерство не может выступать с требованиями от области, посчитали необоснованным. Также в «Газпром газораспределение Белгород» не оспаривают факт, что дом включили программу по расселению из аварийного жилья только после взрыва. Поэтому суды правильно сделали вывод о наличии у Белгородской области убытков в результате действий «Газпром газораспределение Белгород».

Стоимость квартир на день взрыва в 22,5 млн рублей — также не аргумент, потому что по Гражданскому кодексу можно требовать полного возмещения вреда.

Однако суды не учли некоторые моменты. Представители «Газпром газораспределение Белгород» в судах указывали, что из закупленных 12 квартир пострадавшим передали только две с подтверждёнными кадастровыми номерами. Остальные десять были в том же доме, но не входили в закупки.

В судах не установили причины таких изменений и правовую оценку им не дали. А сумма требований не может превышать стоимость фактически предоставленных людям квартир. Поэтому Белгородский арбитражный суд и апелляционная инстанция сделали выводы о сумме ущерба при неправильном применении норм материального права. Поэтому судебные акты нельзя признать законными и обоснованными.

Поэтому дело отправили на новое рассмотрение в белгородский арбитраж. Решение может быть обжаловано. Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

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