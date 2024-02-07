Иск к «Газпром газораспределение Белгород» по взрыву в доме рассмотрят заново

Не согласились в АО «Газпром газораспределение Белгород» и с суммой взысканных убытков. Эксперт-оценщик по уголовному делу заключил, что стоимость 12 повреждённых квартир на день взрыва составила 22 млн 512 тыс. рублей. Не все купленные в новом доме квартиры передали пострадавшим. По контрактам у «Тисайда» закупили 12 квартир общей площадью 782,9 квадратных метра, а пострадавшим передали квартиры на 800,3 м², при этом кадастровые номера десяти из них не совпадают со списком купленных за бюджетные деньги, а стоимость переданных квартир составила 26 млн 334 тыс. 275 рублей.