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Автобус в Белгороде

Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?

29 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
Автобус в Белгороде

Стало известно, сколько заработают белгородские перевозчики по новым контрактам

В 2023 году произошло немало изменений в маршрутной сети, количестве рейсов и самого общественного транспорта. Бел.Ру решили посмотреть, сколько контрактов и на какую сумму заключил регион с шестью перевозчиками.

Всего в 2023 году регион потратил на общественные перевозки около 1,13 миллиардов рублей, это почти в два раза больше, чем год назад.

По сравнению с прошлым годом по сумме контрактов преуспели «Маршрут» и «Автомиг». У первого контрактов стало больше, и сумма увеличилась почти на 100 млн рублей, у второго — контрактов меньше, но сумма резко выросла с 61 до 201 миллиона. Конечно, сейчас и условия другие, и изменений за год произошло немало. Но что касается двух других — шебекинский ГПП обошёл белгородский БПТ, хотя в 2022 году второй по сумме контрактов был выше, при этом чистая прибыль у «Городских пассажирских перевозок» была в 3,5 раза больше.

Интересная ситуация с «Экпресс-Автологистик» — в этом и прошлом году с ним заключили всего один контракт, но разница между суммами солидная — 1,87 млн против 13,4 млн рублей. Для компании с чистой прибылью за 2022-й в 252 тысячи рублей это хорошее начало.

Что касается «Единой транспортной компании», то она по-прежнему лидер, хотя и далеко не во всём. В 2022 году с ней заключили 18 контрактов, в этом — 10, но при этом сумма выросла с 465 до 692 млн рублей. И по прибыли за прошлый год компания «выделилась» — единственная из шести перевозчиков ушла в минус — убыток составил больше 67 миллионов рублей.

Фото: Bel.ru
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