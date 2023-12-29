Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?

По сравнению с прошлым годом по сумме контрактов преуспели «Маршрут» и «Автомиг». У первого контрактов стало больше, и сумма увеличилась почти на 100 млн рублей, у второго — контрактов меньше, но сумма резко выросла с 61 до 201 миллиона. Конечно, сейчас и условия другие, и изменений за год произошло немало. Но что касается двух других — шебекинский ГПП обошёл белгородский БПТ, хотя в 2022 году второй по сумме контрактов был выше, при этом чистая прибыль у «Городских пассажирских перевозок» была в 3,5 раза больше.