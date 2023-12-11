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Общественный транспорт

В Белгороде при снегопадах на маршруты будут выходить дополнительные автобусы

11 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI
Общественный транспорт
На улицы Белгорода в 2024 году будут выводить дополнительные единицы общественного транспорта в случае неблагоприятных погодных условий. При этом решение о запуске дополнительных автобусов будет приниматься на основе данных местных метеостанций и согласовываться с белгородским гидрометеоцентром.

В следующем году в случае возникновения такой необходимости на улицы Белгорода будут выводить дополнительные единицы общественного транспорта. В частности это касается плохих погодных условий, когда нагрузка на пути сообщения и пассажирооборот увеличиваются.

Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, рассказал. что подобная работа проходит при договорённости с белгородским гидрометеоцентром, т. е. дополнительные автобусы будут запускаться на маршрут в зависимости от показателей местных метеостанций.

Дополнительные автобусы не вносят существенные изменения в расписание общественного транспорта. Сообщается, что такие единицы общественного транспорта будут приходить согласно расписанию основных автобусов, т. е. друг за другом.

Также к этому предложено использовать СМС-уведомления для информирования о возможных изменениях в расписании общественного транспорта и запуске дополнительных автобусов.

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#Город#Общество#Белгородская область#Транспорт#Маршрут#Автобусы#Новости Белгорода#Погодные условия#Белгород#Татьяна Лукащева#Метеостанции
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