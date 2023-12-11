В Белгороде при снегопадах на маршруты будут выходить дополнительные автобусы

На улицы Белгорода в 2024 году будут выводить дополнительные единицы общественного транспорта в случае неблагоприятных погодных условий. При этом решение о запуске дополнительных автобусов будет приниматься на основе данных местных метеостанций и согласовываться с белгородским гидрометеоцентром.

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