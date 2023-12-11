В Белгороде при снегопадах на маршруты будут выходить дополнительные автобусы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В следующем году в случае возникновения такой необходимости на улицы Белгорода будут выводить дополнительные единицы общественного транспорта. В частности это касается плохих погодных условий, когда нагрузка на пути сообщения и пассажирооборот увеличиваются.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, рассказал. что подобная работа проходит при договорённости с белгородским гидрометеоцентром, т. е. дополнительные автобусы будут запускаться на маршрут в зависимости от показателей местных метеостанций.
Дополнительные автобусы не вносят существенные изменения в расписание общественного транспорта. Сообщается, что такие единицы общественного транспорта будут приходить согласно расписанию основных автобусов, т. е. друг за другом.
Также к этому предложено использовать СМС-уведомления для информирования о возможных изменениях в расписании общественного транспорта и запуске дополнительных автобусов.