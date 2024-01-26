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Единая транспортная компания

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2024
В Белгороде прошли учения по гражданской обороне
26 января, 15:36
2023
Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?
29 декабря 2023, 10:08
Белгородская Единая транспортная компания арендовала биотуалеты на три года
6 сентября 2023, 13:59
2022
На площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамер на 1 млн рублей
25 ноября 2022, 14:45
Белгородская ЕТК планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей
25 ноября 2022, 13:29
В Белгороде ЕТК закупает запчасти для автобусов на 30 млн рублей
Поставщик должен доставить комплектующие до 31 марта 2023 года. В договоре насчитывается более 4 тыс. запчастей, следует из данных сайта госзакупок.
28 сентября 2022, 06:46
Белгородская ЕТК покупает Toyota за 7,6 млн рублей
Покупка связана с производственной необходимостью, выбирали из нескольких вариантов, стало известно «Бел.Ру».
14 сентября 2022, 12:13
В Белгороде запустят два новых автобусных маршрута
30 июня 2022, 10:16
Белгородская ЕТК подала в суд на администрацию горокруга из-за поломки автобуса
17 марта 2022, 06:31
2021
Убытки общественного транспорта в Белгороде составили 119 млн рублей
В 2021 году автобусы ЕТК перевезли около 45 млн пассажиров, однако предприятие понесло убытки в 119 млн рублей. Ещё 59 млн рублей составили непокрытые убытки прошлого, сообщили в горсовете.
15 декабря 2021, 09:37
2020
Белгород получит 58 новых автобусов в сентябре
Минтранс официально подтвердил планы по выделению Белгороду 696 млн рублей на покупку 58 автобусов.
27 мая 2020, 12:06
В ЕТК рассказали, как вернуть деньги за проезд при поломке автобуса или ДТП
4 марта 2020, 12:03

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