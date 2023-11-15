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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Автобус

С 1 января маршрут одного из автобусов изменится после просьб белгородцев

15 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Автобус

Маршрут автобуса от Белгорода до Стрелецкого изменят

С 1 января 2024 года изменится путь следования пригородного маршрута №214 «„Энергомаш“ — микрорайон Стрелецкое-73/1». Соответствующее решение приняли после просьб жителей, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

С начала следующего года изменится путь следования автобуса №214 «„Энергомаш“ — микрорайон Стрелецкое-73/1». Решение об изменении маршрута приняли после просьб местных жителей.

С 1 января автобус продлит путь следования до Стрелецкого. Это позволит жителям микрорайонов Стрелецкое–43 и Стрелецкое-73/1 добираться без пересадки до центральной районной больницы, администрации сельского поселения и почты.

Более того, у жителей Стрелецкого-23 появится возможность без пересадки доехать до аэропорта и областной больницы, других объектов на проспекте Богдана Хмельницкого. Студентам станет проще добираться до корпусов БелГУ, расположенных на улице Студенческой, и до БУКЭПа.

Решено также добавить ещё один автобус, что позволит увеличить количество рейсов.

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#Белгородская область#Белгородский район#Рейс#Маршрут#Стрелецкое#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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