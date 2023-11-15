С 1 января маршрут одного из автобусов изменится после просьб белгородцев

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
С начала следующего года изменится путь следования автобуса №214 «„Энергомаш“ — микрорайон Стрелецкое-73/1». Решение об изменении маршрута приняли после просьб местных жителей.
С 1 января автобус продлит путь следования до Стрелецкого. Это позволит жителям микрорайонов Стрелецкое–43 и Стрелецкое-73/1 добираться без пересадки до центральной районной больницы, администрации сельского поселения и почты.
Более того, у жителей Стрелецкого-23 появится возможность без пересадки доехать до аэропорта и областной больницы, других объектов на проспекте Богдана Хмельницкого. Студентам станет проще добираться до корпусов БелГУ, расположенных на улице Студенческой, и до БУКЭПа.
Решено также добавить ещё один автобус, что позволит увеличить количество рейсов.