С 1 января маршрут одного из автобусов изменится после просьб белгородцев

Более того, у жителей Стрелецкого-23 появится возможность без пересадки доехать до аэропорта и областной больницы, других объектов на проспекте Богдана Хмельницкого. Студентам станет проще добираться до корпусов БелГУ, расположенных на улице Студенческой, и до БУКЭПа.