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Маршрут

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Октябрь
Белгородский перевозчик, которому «помогли» в Воронеже, прекращает свою работу
Белгородский перевозчик ООО «ГПП» прекращает работу на маршруте №27 в Воронеже. С 1 ноября маршрут переходит в необслуживаемые на неопределенное время. Эту информацию подтвердили в городской мэрии изданию «Время Воронежа».
25 октября, 13:01
Поезд Деда Мороза: билеты, расписание и маршрут в 2024 году
Волшебный поезд уже совсем скоро поедет по России радовать детей. Когда и где он окажется, сколько будут стоить билеты и остановится ли поезд Деда Мороза в Белгороде? Узнали журналисты «Тинькофф Журнала».
22 октября, 12:01
Сентябрь
Как сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительным
27 сентября, 13:50
У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки
25 сентября, 14:14
В Черноземье завезли новые трамваи «Львёнок»
Новые трамваи привезли в Курскую область. Вскоре в столице соседнего региона появится второй маршрут для «Львёнка». Подробности сообщили «Курские известия».
25 сентября, 11:28
Снова изменения: маршрут скорректируют у очередного белгородского автобуса
Изменения коснутся автобусов № 101А. С 1 февраля 2025 года у них изменится конечная остановка, отметил Организатор пассажирских перевозок.
20 сентября, 06:36
Конечная в новом микрорайоне? Как изменится маршрут белгородского автобуса
В 2025 году движение автобуса № 237 «улица Раздобаркина — улица Красноармейская — пгт Северный» изменится. Теперь конечная остановка транспорта будет в микрорайоне Северный-35, сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.
11 сентября, 07:01
Белгородский автобус будет ездить по другому маршруту. Надолго ли?
Ещё один автобус сменил свой маршрут, но корректировки будут временными: к такой мере обратились из-за ремонтных работ на автодороге в конечном населённом пункте маршрута. Подробности сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.
10 сентября, 14:02
Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?
С 1 февраля 2025 года в маршрутной сети Белгородской агломерации появятся изменения. Они коснутся маршрута — № 139, который проходит от аэропорта до микрорайона Шишино-39. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.
2 сентября, 10:03
Июль
С 1 августа курсирующий от рынка в Белгороде автобус изменит движение
В начале месяца сообщалось, что в областном центре изменится один из маршрутов. Новшество вступит в силу уже завтра, 1 августа, напомнили в региональном минтрансе.
31 июля, 11:04
В Белгороде запустили льготный проезд. Кого он коснётся?
Льготным проездом смогут воспользоваться владельцы дачных участков. Корректировки коснулись маршрута автобуса № 146. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок.
15 июля, 13:23
Военного не пустили в автобус из Москвы до Белгорода из-за рюкзака
8 июля, 13:20
Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
В Белгороде уже начали обсуждать проект запуска речного трамвая. Предполагаемый прогулочный маршрут будет составлять 10 километров в одну сторону и займёт примерно 45 минут. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.
2 июля, 18:55
Июнь
Жители посёлка под Белгородом вынуждены ютиться в ПАЗике, потому что альтернатив нет
Читательница Бел.Ру обратилась в редакцию с жалобой на единственный маршрут, который связывает посёлок Железнодорожников и центр Белгорода.
13 июня, 07:41
Март
После ЧП в Белгороде несколько автобусов временно ездят по-другому
14 марта, 08:08
Двери закрываются: белгородское ООО «ЕТК» станет АО
6 марта, 14:27
Февраль
Водителей одного из автобусов в Белгороде наказали за невыполненные рейсы
21 февраля, 11:27
Расписание ещё одного белгородского автобуса изменится
В расписание автобуса № 231 «Амбар — микрорайон Разумное-22 — микрорайон Разумное-71» внесли изменения. Сделали это по просьбам пассажиров, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
7 февраля, 11:38
«Трое водителей не вышли — забухали»: перевозчику в Белгороде выставили претензии
2 февраля, 08:41
В Белгородской области введут запрет на пешее передвижение групп детей
1 февраля, 14:13

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