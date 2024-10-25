Поезд Деда Мороза: билеты, расписание и маршрут в 2024 году

Волшебный поезд уже совсем скоро поедет по России радовать детей. Когда и где он окажется, сколько будут стоить билеты и остановится ли поезд Деда Мороза в Белгороде? Узнали журналисты «Тинькофф Журнала».