Белгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газа

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Министерство судится с «Газпромом» с 2021 года. От компании требуют 28,9 млн рублей из-за происшествия со взрывом газа в 2019 году.
Тогда в одном из МКД в Яковлевском горокруге взорвалась газовая труба. Дом обрушился и стал непригодным для жизни, его снесли.
Людей, которые там жили, нужно было расселить. Департамент ЖКХ области обратился к компании «Тисайд» и заключил с ней контракты на сумму 28,9 млн рублей. Эти средства выделили из бюджета области. Жильё купили, пострадавших от взрыва расселили.
Через два года Яковлевский районный суд признал вину белгородского «Газпрома» в произошедшем — компания нарушала правила безопасности при проведении работ в МКД. И расходы на новые жилые помещения суд посчитал материальным ущербом, поэтому постановил взыскать 28,9 млн рублей с «Газпрома», а также 167 тысяч госпошлины.
Компания подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения. Теперь АО «Газпром газораспределение Белгород» обратилась для обжалования в кассационную инстанцию Арбитражного суда. Также она попросила приостановить исполнение решения суда, но получила отказ. Сейчас жалобу рассматривают.