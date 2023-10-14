Белгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газа

Людей, которые там жили, нужно было расселить. Департамент ЖКХ области обратился к компании «Тисайд» и заключил с ней контракты на сумму 28,9 млн рублей. Эти средства выделили из бюджета области. Жильё купили, пострадавших от взрыва расселили.