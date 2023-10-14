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Суд

Белгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газа

14 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Суд
В сентябре компания не смогла обжаловать решение суда по иску от министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области в апелляционной инстанции. Теперь стало известно, что «Газпром» подал заявление в кассацию.

Министерство судится с «Газпромом» с 2021 года. От компании требуют 28,9 млн рублей из-за происшествия со взрывом газа в 2019 году.

Тогда в одном из МКД в Яковлевском горокруге взорвалась газовая труба. Дом обрушился и стал непригодным для жизни, его снесли.

Разрушенный дом в Яковлевском горокругеРазрушенный дом в Яковлевском горокруге
Разрушенный дом в Яковлевском горокруге
Фото: fonar.tv

Людей, которые там жили, нужно было расселить. Департамент ЖКХ области обратился к компании «Тисайд» и заключил с ней контракты на сумму 28,9 млн рублей. Эти средства выделили из бюджета области. Жильё купили, пострадавших от взрыва расселили.

Через два года Яковлевский районный суд признал вину белгородского «Газпрома» в произошедшем — компания нарушала правила безопасности при проведении работ в МКД. И расходы на новые жилые помещения суд посчитал материальным ущербом, поэтому постановил взыскать 28,9 млн рублей с «Газпрома», а также 167 тысяч госпошлины.

Компания подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения. Теперь АО «Газпром газораспределение Белгород» обратилась для обжалования в кассационную инстанцию Арбитражного суда. Также она попросила приостановить исполнение решения суда, но получила отказ. Сейчас жалобу рассматривают.

Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
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#Белгородская область#Газпром#Материальный ущерб#Взрыв газа#Министерство финансов#Эксклюзив#Екатерина Никулина#Кассация#Апелляционная инстанция
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