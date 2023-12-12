Дороже, но экономически обоснованно? «Газпром» объяснил цены на ТО в Белгороде

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
С 1 января всем газовым абонентам МКД придётся перейти на техническое обслуживание от одной компании. На брифинге с министром ЖКХ и гендиректором «Газпром газораспределение Белгород» белгородцам предложили заранее позаботиться об истекающих договорах с другими организациями и перезаключить их с «Газпромом». В свою очередь Бел.Ру решило посмотреть, во сколько абонентам обойдётся новое обслуживание.
Мы изучили также прейскуранты цен на ТО ВДГО (ВКГО) в Воронеже, Курске, Тамбове, Липецке и Рязани и сравнили суммы за техобслуживание четырёхгорелочной газовой плиты. Оказалось, что в Белгороде цены на такое ТО в 2024–2026 году будут самые высокие, а разница с некоторыми регионами дойдёт до 20%. Чтобы понять, почему так происходит, журналистка Бел.Ру обратилась с запросом к «Газпрому».
Во-первых, отмечают в «Газпроме», в Белгородской области цены на техническое обслуживание являются едиными для всего региона, в то время как у соседей применяют повышающие коэффициенты «на переезды» — от 1,05 до 2,2, — «в связи с чем тарифы увеличиваются для потребителей от 20 до 120%».
А во-вторых, компания провела экспертизу обоснованности величины тарифов на выполнение работ по техобслуживанию, по итогам которой «не было выявлено необоснованного завышения цен». И вообще, тарифы, которые установят с 1 января 2024 года, были проиндексированы в соответствии с прогнозом минэкономразвития РФ, который «значительно ниже реальной инфляции».
Также компания рассказала о судебных тяжбах с антимонопольной службой. В трёх судебных инстанциях в 2021 и 2022 году «Газпром газораспределение Белгород» оспаривало ненормативные правовые акты белгородского УФАС. В последних были представлены прейскуранты цен на услуги газораспределяющей компании. И «Газпром» выиграл это дело, что представил в ответе на запрос Бел.Ру как «доказательство экономически обоснованных расценок».
В запросе мы также решили узнать, не увеличится ли итоговая сумма за техническое обслуживание той же газовой плиты с учётом дополнительных услуг. Поскольку в перечень обязательных работ входит не только осмотр самого прибора, но и другие проверки, например, на герметичность соединений, то оплата может вырасти.
«Газпром» в своём ответе заявили, что указанная в прейскуранте сумма останется такой же, притом что обязательный перечень достаточно объёмный.
Так, в первую очередь идёт визуальная проверка целостности плиты, наличия её паспорта, а также исправности духовки, плотности закрытия дверцы, свободного доступа к газопроводу и плите. В том числе в рамках техобслуживания проверят надёжность крепления стола к корпусу плиты, состояние окраски газопровода, герметичность соединений и отключающих устройств, при необходимости устранят утечку газа.
Также специалисты «Газпрома» должны будут разобрать и смазать краны на газовой плите, проверить плавность и лёгкость их вращения и то, насколько надёжно они фиксируются в положениях «закрыто» и «малое пламя». Проверят и при необходимости отрегулируют работу устройств, которые автоматически отключают газ, и процесс сжигания газа на всех режимах работы. Очистка горелок от загрязнений — тоже услуга, которая входит в обязательный перечень работ.
В рамках ТО специалисты также должны проверить вентиляцию и провести инструктаж для потребителей по безопасному использованию газа. За все работы, по информации от «Газпром газораспределение Белгород», абоненты заплатят всего 626 рублей, без дополнительных переплат.
Однако за не входящие в этот перечень работы и другой ремонт газового оборудования придётся заплатить дополнительно. Также отметим, что техобслуживание газовой плиты — только один из видов обязательных работ по ТО ВДГО (ВКГО), плиту мы взяли для примера. Поэтому общий чек будет выше.
Напомним, белгородцам предложили «более удобную» схему перезаключения договора с «Газпромом». По ней у тех, кто пользовался услугами других компаний, в квитанции за декабрь появится строчка «оплата услуг по техническому обслуживанию» с символической оплатой в один рубль. Если абонент заплатит этот рубль — он согласен перезаключить договор на новых условиях.