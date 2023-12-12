Дороже, но экономически обоснованно? «Газпром» объяснил цены на ТО в Белгороде

Мы изучили также прейскуранты цен на ТО ВДГО (ВКГО) в Воронеже, Курске, Тамбове, Липецке и Рязани и сравнили суммы за техобслуживание четырёхгорелочной газовой плиты. Оказалось, что в Белгороде цены на такое ТО в 2024–2026 году будут самые высокие, а разница с некоторыми регионами дойдёт до 20%. Чтобы понять, почему так происходит, журналистка Бел.Ру обратилась с запросом к «Газпрому».