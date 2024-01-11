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Суд

«МПЗ Агро-Белогорье» проиграл 4 миллиона рублей в суде с компанией-банкротом

11 января 2024, 13:50
Фото: Midjourney
Суд
Почти три года назад компания «ЭкспертПроектСтрой» подала в арбитражный суд иск к МПЗ «Агро-Белогорье» за то, что последняя не до конца оплатила услуги по договору. Компания агрохолдинга выступила со встречным иском.
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Суд

По данным материалов суда, истец — «ЭкспертПроектСтрой» — по контракту 2018 года должен был быть техническим заказчиком при реконструкции объекта «МПЗ Агро-Белогорье» — цеха по переработке отходов производства в Яковлевском районе. Стоимость услуги — 50 тысяч рублей, но «Агро-Белогорье» оплатило её только наполовину.

Похожий контракт компании заключили и при строительстве цеха по переработке кишечного и эндокринно-ферментного сырья. Там фирма Владимира Зотова из 300 тысяч рублей недоплатила 15 тысяч. В этом же цехе по другому договору «ЭкспертПроектСтрой» выступил генподрядчиком и должен был выполнить строительно-монтажные работы за 82,3 млн рублей, плюс 80,6 тысяч евро за оборудование. Из них более 4 млн рублей «МПЗ Агро-Белогорье» не заплатил.

В свою очередь компания-ответчик выступила со встречным иском, по которому «ЭкспертПроектСтрой» не до конца выполнил все работы по первому договору и «Агро-Белогорье» понесло убытки в размере 8,76 млн рублей.

В 2022 году суд первой инстанции отказал в иске, а встречный иск оставил без рассмотрения, апелляция оставила это решение без изменения, а в 2023-м кассационный суд его отменил и направил заново в первую инстанцию.

9 января этого года суд удовлетворил иск «ЭкспертПроектСтрой», и теперь «МПЗ Агро-Белогорье» придётся выплатить подрядчику задолженность в размере 4 082 838 рублей. Но решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что в 2022 году компанию «ЭкспертПроектСтрой» признали банкротом. Примечательно, что десять лет назад она на 26% принадлежала ГК «Агро-Белогорье» — владельцу «МПЗ Агро-Белогорье». На момент банкротства все доли принадлежали гендиректору Павлу Сапожникову.

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