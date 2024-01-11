«МПЗ Агро-Белогорье» проиграл 4 миллиона рублей в суде с компанией-банкротом

Похожий контракт компании заключили и при строительстве цеха по переработке кишечного и эндокринно-ферментного сырья. Там фирма Владимира Зотова из 300 тысяч рублей недоплатила 15 тысяч. В этом же цехе по другому договору «ЭкспертПроектСтрой» выступил генподрядчиком и должен был выполнить строительно-монтажные работы за 82,3 млн рублей, плюс 80,6 тысяч евро за оборудование. Из них более 4 млн рублей «МПЗ Агро-Белогорье» не заплатил.