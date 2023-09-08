Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва

3 декабря 2019 года в Яковлево (Яковлевский горокруг) произошёл взрыв бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном доме №102 по ул. Шаландина с последующим его обрушением. Через несколько дней администрация округа признала дом непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.