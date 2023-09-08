Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Ранее областной минфин обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Газпром газораспределение Белгород». Ведомство попросило взыскать в пользу областного бюджета причинённый материальный ущерб в размере 28,9 млн рублей.
3 декабря 2019 года в Яковлево (Яковлевский горокруг) произошёл взрыв бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном доме №102 по ул. Шаландина с последующим его обрушением. Через несколько дней администрация округа признала дом непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.
Здание включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Чтобы обеспечить людей жильём, белгородский департамент ЖКХ заключил с компанией «Тисайд» госконтракты на общую сумму 28,9 млн рублей. Средства перечислили из бюджета области.
Купленные жилые помещения безвозмездно передали в муниципальную собственность, а затем закрепили право собственности за пострадавшими от взрыва газа.
В документах также сказано, что в марте 2021 года Яковлевский районный суд признал должностные лица АО «Газпром газораспределение Белгород» виновными в нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, которые повлекли взрыв, пожар и обрушение жилого дома.
Суд посчитал расходы бюджета в размере 28,9 млн рублей материальным ущербом и постановил взыскать данную сумму с АО «Газпром газораспределение Белгород». Также компанию обязали заплатить госпошлину в размере 167 тысяч рублей.
Однако АО «Газпром газораспределение Белгород» подало апелляционную жалобу. Но Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил ранее принятое решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
3 декабря на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Разрушилась стена четырёхэтажки, пострадали люди. Одного человека нашли погибшим под обломками. Позже в больнице от ожогов умерла ещё одна жительница рухнувшего дома.
Пострадавшим решили выплатить по 500 тыс. рублей на каждую квартиру. На эту сумму жильцы должны были восстановить имущество: мебель, технику. Семья погибшего получила 1 млн рублей.