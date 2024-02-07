ВТБ запустил новый пакет услуг для бизнеса с гибкой тарификацией

Пакет услуг «Простой процент» доступен для подключения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям − новым клиентам, а также клиентам банка «Финансовая корпорация Открытие». Новые клиенты — это клиенты, у которых на момент открытия расчетного счета в рублях РФ, к которому планируется подключить пакет услуг «Простой процент», отсутствуют другие действующие или закрытые в течении последних 12 месяцев расчетные счета в рублях РФ и/или иностранной валюте в банке. Комиссия за пакет услуг «Простой процент» рассчитывается и взимается в зависимости от суммы входящих оборотов за день. Ставка тарифа определяется исходя из общей суммы входящего оборота накопительным итогом за календарный месяц.