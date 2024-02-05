ВТБ предлагает клиентам новые инвестиционные и накопительные программы страхования

С программой «Стратегия на пять»* клиенты могут сформировать капитал к определенному времени. Бонусом к ней «Росгосстрах Жизнь» делает дополнительные начисления в размере до 30% от каждого взноса клиента. Также ежегодно с помощью онлайн-сервиса, включенного в продукт, клиент сможет получить от государства социальный налоговый вычет в размере 13%, но не более 19,5 тысяч рублей в год.