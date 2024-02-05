ВТБ победил в 11 номинациях премии Global CIO «Проект года 2023»

Лучшим отраслевым решением в финансовой сфере является проект СБП переводы через ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса. ВТБ расширил функционал своего голосового ассистента в приложении «Яндекс». Теперь он может помочь клиентам не только получить информацию по продуктам банка и оплатить услуги, но и быстро перевести деньги по СБП. Для использования сервиса достаточно сказать Алисе: «Запусти чат с ВТБ», и попросить ассистента перевести деньги. Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке с Алисой.