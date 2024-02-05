Белгородцы не слышат систему оповещения в магазинах

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Белгородцы просят разобраться с мерами безопасности в магазинах. По этому вопросу местный житель обратился к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказал, что сирены в супермаркетах не слышно.
«Я в момент объявления сигнала ракетной опасности был в гипермаркете „Линия“. Если бы мне не позвонили мои родственники, я бы не знал об опасности. В магазине много людей, работает вентиляция. Никакого оповещения от администрации гипермаркета нет. Никаких мер по организации безопасного выхода из магазина нет», — поделился мужчина.
Белгородец попросил главу региона дать указания о разработке мероприятий по обеспечению безопасности в торговых точек. Гладков согласился со словами горожанина и отметил, что такая работа уже проводится.
Вы абсолютно правы. Данная работа проводится. Но абсолютно очевидно, что есть пробелы. Поэтому Евгений Воробьёв [глава управления регбезопасности — прим. ред.] готовит сейчас предложение. На заседании оперативного штаба вынесем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгороде и районе накануне на несколько минут объявили ракетную опасность. В городе запускали сирену.