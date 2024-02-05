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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Белгородцы попросили разобраться с мерами безопасности в магазинах

Белгородцы не слышат систему оповещения в магазинах

5 февраля 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы попросили разобраться с мерами безопасности в магазинах

К губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Белгорода, который рассказал, что находился в магазине во время объявления ракетной опасности, но сирену не услышал. Теперь белгородец просит разобраться с обеспечением безопасности в торговых точках.

Белгородцы просят разобраться с мерами безопасности в магазинах. По этому вопросу местный житель обратился к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказал, что сирены в супермаркетах не слышно.

«Я в момент объявления сигнала ракетной опасности был в гипермаркете „Линия“. Если бы мне не позвонили мои родственники, я бы не знал об опасности. В магазине много людей, работает вентиляция. Никакого оповещения от администрации гипермаркета нет. Никаких мер по организации безопасного выхода из магазина нет», — поделился мужчина.

Белгородец попросил главу региона дать указания о разработке мероприятий по обеспечению безопасности в торговых точек. Гладков согласился со словами горожанина и отметил, что такая работа уже проводится.

Вы абсолютно правы. Данная работа проводится. Но абсолютно очевидно, что есть пробелы. Поэтому Евгений Воробьёв [глава управления регбезопасности — прим. ред.] готовит сейчас предложение. На заседании оперативного штаба вынесем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгороде и районе накануне на несколько минут объявили ракетную опасность. В городе запускали сирену.

В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность
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#Белгородская область#Магазин#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
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