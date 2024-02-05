Белгородцы не слышат систему оповещения в магазинах

«Я в момент объявления сигнала ракетной опасности был в гипермаркете „Линия“. Если бы мне не позвонили мои родственники, я бы не знал об опасности. В магазине много людей, работает вентиляция. Никакого оповещения от администрации гипермаркета нет. Никаких мер по организации безопасного выхода из магазина нет», — поделился мужчина.