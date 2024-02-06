ВТБ обновил сервис онлайн-бухгалтерии для бизнеса

С помощью сервиса предприниматели смогут рассчитывать и вовремя оплачивать все обязательные налоги и сборы, формировать и отправлять в ФНС налоговые декларации и вести кадровый учет прямо в интернет-банке для бизнеса. Вся отчетность по компании и сотрудникам теперь хранится в личном кабинете. С активной подпиской на сервис клиент может скачать любой налоговый отчет или документы по компании и сотрудникам из архива. Клиентам также доступно восстановление бухгалтерского учета, консультации со специалистами по снижению налоговых платежей и другим вопросам. Сервис может служить полноценной альтернативой бухгалтеру или помочь ему решать дополнительные задачи.