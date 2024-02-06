Отчетность

ВТБ обновил сервис онлайн-бухгалтерии для бизнеса

Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» теперь доступен в интернет-банке и позволяет вести полноценный бухгалтерский и кадровый учет без установки дополнительных программ.