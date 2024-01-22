Владельцы бизнес-карт ВТБ могут пополнять расчетные счета в банкоматах Почта Банка

Пополнение расчетного счета через банкоматы АО «Почта Банк» доступно клиентам — владельцам Универсальной бизнес-карты с открытым расчетным счетом ВТБ. С перечнем банкоматов ВТБ (ПАО) можно ознакомиться на официальном сайте https://www.vtb.ru в разделе «Отделения и банкоматы», с перечнем банкоматов АО «Почта Банк» — на сайте www.pochtabank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Размер ставки тарифа за внесение наличных в банкоматах АО «Почта Банк» равен ставке тарифа за внесение в банкоматах Банка ВТБ (ПАО) и составляет: 0,30% от суммы, мин. 150 рублей РФ — без пакета услуг; от 0 до 1% от суммы, мин. 150 рублей РФ — при наличии у клиента действующего пакета услуг.