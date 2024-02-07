В «Белгородэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Технологическое присоединение учреждений образования, медицины, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства — на особом контроле энергетиков, так как от них напрямую зависит качество жизни белгородцев, — сообщает телеграм-канал «Информбюро»
Всего надежным и качественным электроснабжением было обеспечено: 330 домов для социально незащищенных граждан, 171 объект связи, 95 объектов водоснабжения, 38 учреждений образования, 27 учреждений здравоохранения, 7 объектов культуры и спорта.
122 объекта подключено по программе инициативного бюджетирования с подачи жителей региона. Это дополнительные участки наружного освещения, благоустроенные рекреационные зоны, набережные. В их числе новый парк аттракционов «Калейдоскоп», набережная в поселке Ракитное, рекреационная зона «Теплый Колодезь — зеленая долина Губкина» и другие.
Помимо социального и бытового сектора, электричество получили крупные предприятия аграрной сферы, перерабатывающей промышленности, небольшие фермерские хозяйства, предприятия малого бизнеса. Самые энергоемкие — свинокомплекс «Короча», предприятие по выпуску продукции на основе растительных белков и комбинат по переработке масличных культур в Алексеевке, новые линии завода по выпуску сыров в Прохоровке.