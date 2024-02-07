В «Белгородэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год

122 объекта подключено по программе инициативного бюджетирования с подачи жителей региона. Это дополнительные участки наружного освещения, благоустроенные рекреационные зоны, набережные. В их числе новый парк аттракционов «Калейдоскоп», набережная в поселке Ракитное, рекреационная зона «Теплый Колодезь — зеленая долина Губкина» и другие.