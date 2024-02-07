Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В «Белгородэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год

В «Белгородэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год

7 февраля 2024, 11:50
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
В 2023 году «Белгородэнерго» подключило к сетям 6365 объектов общей мощностью 129 МВт, 670 из них — социально значимые.

Технологическое присоединение учреждений образования, медицины, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства — на особом контроле энергетиков, так как от них напрямую зависит качество жизни белгородцев, — сообщает телеграм-канал «Информбюро»

Всего надежным и качественным электроснабжением было обеспечено: 330 домов для социально незащищенных граждан, 171 объект связи, 95 объектов водоснабжения, 38 учреждений образования, 27 учреждений здравоохранения, 7 объектов культуры и спорта.

122 объекта подключено по программе инициативного бюджетирования с подачи жителей региона. Это дополнительные участки наружного освещения, благоустроенные рекреационные зоны, набережные. В их числе новый парк аттракционов «Калейдоскоп», набережная в поселке Ракитное, рекреационная зона «Теплый Колодезь — зеленая долина Губкина» и другие.

Помимо социального и бытового сектора, электричество получили крупные предприятия аграрной сферы, перерабатывающей промышленности, небольшие фермерские хозяйства, предприятия малого бизнеса. Самые энергоемкие — свинокомплекс «Короча», предприятие по выпуску продукции на основе растительных белков и комбинат по переработке масличных культур в Алексеевке, новые линии завода по выпуску сыров в Прохоровке.

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
Читайте также:
«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентраСпециалисты «Белгородэнерго» готовятся к работе в неблагоприятных погодных условияхБелгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных
#Белгородэнерго#Новости Белгорода#Жилищно-коммунальное хозяйство#Электроснабжение#Белгород#Екатерина Никулина
Подпишитесь
Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород
Сегодня, 15:01
Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 14:30
В Сети сообщают о госпитализации ребёнка после взрывов в Белгороде
Сегодня, 14:16
Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом
Сегодня, 14:34
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки
Сегодня, 12:07
Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
Сегодня, 13:25