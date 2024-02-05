Пока пострадавшим белгородцам вручают соцпаспорта, в администрации меняются чиновники

На днях чиновница доложит о тех предложениях, которые имеются у министерства, чтобы автоматизировать процесс. В частности, получится узнать, как часто связываются с этими семьями. По словам Батановой, на данный момент все семьи пострадавших охвачены социальными паспортами. Теперь правительство области ожидает привлечения к оказанию помощи коллег из сфер образования и здравоохранения.