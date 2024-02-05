Пока пострадавшим белгородцам вручают соцпаспорта, в администрации меняются чиновники

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря уже получили соцпаспорта. Министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова рассказала о новых мерах поддержки жителей и сообщила, что власти изучили несколько вариантов перевода электронных паспортов в режим оперативной передачи информации.
На днях чиновница доложит о тех предложениях, которые имеются у министерства, чтобы автоматизировать процесс. В частности, получится узнать, как часто связываются с этими семьями. По словам Батановой, на данный момент все семьи пострадавших охвачены социальными паспортами. Теперь правительство области ожидает привлечения к оказанию помощи коллег из сфер образования и здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области могут расширить меры поддержки семей и увеличить денежные выплаты, а также предоставлять им соцпаспорта как нормативные документы. Это же касалось участников СВО и пострадавших при обстрелах семей.
5 февраля в мэрии Белгорода сообщили о кадровых перестановках. Начальником департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. Ранее она занимала должность заместителя руководителя в этом же департаменте.
Интересно, что место пустовало ещё с лета 2022 года. Оксана Селиванова уволилась из-за неудовлетворительных итогов работы. Бирюкова же заняла её место, но в качестве исполняющей обязанности руководителя.
Кадровые перестановки сегодня были не только в горадминистрации, но и в областном правительстве. Назначения произошли в министерстве строительства и министерстве финансов и бюджетной политики.
Как сообщалось, замминистра строительства региона стала Альмира Давыдова. До этого чиновница была замглавы администрации по обеспечению жизнедеятельности Прохоровского района. Она заняла место Валерия Гридчина, который уехал из Белгородской области на Чукотку.
Александр Шабанов стал первым заместителем министра финансов и бюджетной политики. До этого он занимал руководящие должности в этом же ведомстве.
Белгородцам рассказали о влиянии дистанционного обучения на рост преступности. Замминистра образования области Андрей Мухартов на оперсовещании заявил, что вынужденный онлайн-формат обучения может привести к ряду негативных последствий. Это связано с тем, что нет возможности максимально реализовать комплекс воспитательных мероприятий.
Онлайн-обучение приводит к ослаблению коммуникаций и увеличению свободного времени. И это может стать фактором роста подростковой преступности. Однако власти предложили комплекс мер для снижения соответствующих рисков. В частности, предлагается постепенно выходить на очное обучение, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности.