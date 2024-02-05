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Подростковая преступность

Дистант, СВО, инфовойна: из-за чего растёт преступность среди белгородских подростков

5 февраля 2024, 11:24
Фото: 1MI
Подростковая преступность

Белгородцам назвали причины роста преступности среди несовершеннолетних

На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, что для контроля и профилактики подростковой преступности сформировали рабочую группу. Как оказалось, сократилось число причастных к подобному несовершеннолетних, однако преступлений стало больше. Среди причин — СВО, дистант и интернет.

Андрей Мухартов, первый заместитель министра образования Белгородской области, рассказал, что на собрании рабочей группы по разработке дополнительных мер противодействия подростковой преступности и профилактики противоправного поведения несовершеннолетних провели анализ факторов, негативно влияющих на несовершеннолетних. Туда вошли: СВО, дистанционное обучение и увеличение свободного времени вне какой-либо деятельности, неблагоприятная информационная среда, отсутствие контроля и недостаточный мониторинг подростков в группах риска, сами факты совершений преступлений подростками и рост числа случаев противоправных действий в отношении детей.

Негативное влияние на подростков и рост преступной деятельностиНегативное влияние на подростков и рост преступной деятельности
Негативное влияние на подростков и рост преступной деятельности
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Согласно анализу, в 2023 году уменьшилось число подростков, которые оказывались причастны к совершению преступлений. Однако количество последних, наоборот, увеличилось. В том числе из-за появления многоэпизодных случаев. Чаще подростки стали действовать в группах и совместно со взрослыми. К тому же рост на 5% отмечен и в статистике преступлений против самих несовершеннолетних.

Для решения проблемы предложили чаще проводить профилактические мероприятия для юных белгородцев по теме (совместно и с УМВД) и обратить внимание на их правовое просвещение. В профилактический комплекс включили наставничество для групп риска и освещение проблемы в СМИ.

Профилактика преступности среди несовершеннолетнихПрофилактика преступности среди несовершеннолетних
Профилактика преступности среди несовершеннолетних
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Чиновник пояснил, что рабочая группа по разработке мер и профилактике создана 29 января. В неё вошли главы муниципалитетов, представители силовых структур, депутаты облдумы и руководители заинтересованных ведомств. Как объяснил чиновник, она координирует деятельность местного самоуправления и органов власти в принципе. А также имеет право запрашивать необходимую информацию и подключать к работе специалистов.

Напомним, что ранее белгородцам озвучили идею разработать карты социальных рисков, чтобы проводить всестороннюю оценку и анализ личностей учащихся. Однако, некоторые местные жители выразили своё недовольство этим нововведением, посчитав его неуважительным к человеческому достоинству. В ответ на эти претензии глава областного министерства образования Андрей Милёхин объяснил точку зрения о пользе карт.

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