Дистант, СВО, инфовойна: из-за чего растёт преступность среди белгородских подростков

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Андрей Мухартов, первый заместитель министра образования Белгородской области, рассказал, что на собрании рабочей группы по разработке дополнительных мер противодействия подростковой преступности и профилактики противоправного поведения несовершеннолетних провели анализ факторов, негативно влияющих на несовершеннолетних. Туда вошли: СВО, дистанционное обучение и увеличение свободного времени вне какой-либо деятельности, неблагоприятная информационная среда, отсутствие контроля и недостаточный мониторинг подростков в группах риска, сами факты совершений преступлений подростками и рост числа случаев противоправных действий в отношении детей.
Согласно анализу, в 2023 году уменьшилось число подростков, которые оказывались причастны к совершению преступлений. Однако количество последних, наоборот, увеличилось. В том числе из-за появления многоэпизодных случаев. Чаще подростки стали действовать в группах и совместно со взрослыми. К тому же рост на 5% отмечен и в статистике преступлений против самих несовершеннолетних.
Для решения проблемы предложили чаще проводить профилактические мероприятия для юных белгородцев по теме (совместно и с УМВД) и обратить внимание на их правовое просвещение. В профилактический комплекс включили наставничество для групп риска и освещение проблемы в СМИ.
Чиновник пояснил, что рабочая группа по разработке мер и профилактике создана 29 января. В неё вошли главы муниципалитетов, представители силовых структур, депутаты облдумы и руководители заинтересованных ведомств. Как объяснил чиновник, она координирует деятельность местного самоуправления и органов власти в принципе. А также имеет право запрашивать необходимую информацию и подключать к работе специалистов.
Напомним, что ранее белгородцам озвучили идею разработать карты социальных рисков, чтобы проводить всестороннюю оценку и анализ личностей учащихся. Однако, некоторые местные жители выразили своё недовольство этим нововведением, посчитав его неуважительным к человеческому достоинству. В ответ на эти претензии глава областного министерства образования Андрей Милёхин объяснил точку зрения о пользе карт.