Дистант, СВО, инфовойна: из-за чего растёт преступность среди белгородских подростков

Согласно анализу, в 2023 году уменьшилось число подростков, которые оказывались причастны к совершению преступлений. Однако количество последних, наоборот, увеличилось. В том числе из-за появления многоэпизодных случаев. Чаще подростки стали действовать в группах и совместно со взрослыми. К тому же рост на 5% отмечен и в статистике преступлений против самих несовершеннолетних.