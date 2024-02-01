«Раскаяния у них нет»: подростков, убивших белгородца из-за цепочки, начали судить

Дочь погибшего Алексея Юдина рассказала журналистам, что её мать и бабушка тяжело пережили смерть близкого человека и до сих пор не могут в это поверить. Жена старооскольца даже подала ходатайство, чтобы больше не приходить на заседания суда. Дочь же планирует бороться до конца, чтобы виновных наказали по справедливости.