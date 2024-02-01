«Раскаяния у них нет»: подростков, убивших белгородца из-за цепочки, начали судить

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Дочь погибшего Алексея Юдина рассказала журналистам, что её мать и бабушка тяжело пережили смерть близкого человека и до сих пор не могут в это поверить. Жена старооскольца даже подала ходатайство, чтобы больше не приходить на заседания суда. Дочь же планирует бороться до конца, чтобы виновных наказали по справедливости.
По делу уже состоялось одно заседание, на которое вызывали двоих свидетелей — мужчину и продавщицу заведения, около которого случилось избиение. Дочь погибшего утверждает, что сотрудница видела происходившее на улице, но вызывать полицию не стала, объясняя это тем, что подобные драки происходят часто.
Она говорит, якобы не слышала, что было на улице. Но в заведении она видела, как подростки неоднократно пинали отца, кричали на него матами и как отец просил их вернуть ему цепочку. Она всё это слышала, но никаких мер не приняла.
дочь погибшего
Хотя продавщица и говорит, что не слышала крики на улице, их слышали жители близлежащих домов. Один мужчина рассказал, что в тот вечер на улице раздавались страшные крики и звон от битья бутылок по голове мужчины. В конце обвиняемые оттащили мужчину к дереву, а очевидцы стали просить вызвать пострадавшему скорую помощь. «При этом из-за стенки какой-то мужской голос кричал: „Не вызывайте, менты нас загребут“», — вспоминает местный житель.
По словам помощника прокурора, свидетели, проходящие по делу, неохотно дают показания. Записи с видеокамер же показали, что погибший мужчина никакой агрессии не проявлял, а просто просил обвиняемых вернуть его цепочку.
Никакого раскаяния в совершённом преступлении у них нет, ведут себя безразлично к происходящему, каких-либо извинений к потерпевшей стороне не высказывают. Большие вопросы к родителям, потому что события произошли около пяти часов утра, никто их домой не звал, они распивали спиртные напитки.
помощник прокурора
В отношении одного подсудимого возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. В разбое по предварительному сговору обвиняют уже двоих парней.
После заседания обвиняемые спокойным шагом направились на остановку, под стражу их никто не заключил. А заведение, около которого произошло убийство, продолжает свою работу.
Свидетели говорят, что третий парень, находившийся в тот момент с обвиняемыми, тоже принимал участие. Но его пока не посадили на скамью подсудимых. Четвёртый мальчик якобы пытался помочь моему отцу и вызвать ему такси, но оказалось уже поздно.
дочь погибшего
Напомним, что в день своего убийства Алексей Юдин в гараже отмечал день рождения матери вместе со своим другом. Мужчина пошёл в алкомаркет «24 градуса», где и встретил компанию пьяных подростков. Обвиняемыми оказались 16-летний и 18-летний парни.