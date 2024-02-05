Дистант всё-таки стал причиной роста подростковой преступности среди белгородцев?

Так, на оперативном совещании сегодня сообщили о создании рабочей группы для контроля и предотвращения преступности среди подростков. Оказалось, что количество несовершеннолетних, причастных к таким преступлениям, уменьшилось, но само число преступлений увеличилось. В том числе против самих детей. В список причин роста преступности также вошли СВО, информационная война, недостаточный контроль и мониторинг детей, входящих в группы риска.