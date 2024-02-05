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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Подростковая преступность

Дистант всё-таки стал причиной роста подростковой преступности среди белгородцев?

5 февраля 2024, 12:42
Фото: 1MI
Подростковая преступность

Белгородцам рассказали, как влияет дистанционное обучение на рост преступности

Как заявили на сегодняшнем оперсовещании, онлайн-обучение ведёт к ослаблению коммуникаций и увеличению свободного времени, что становится фактором риска для подростковой преступности. Решение — постепенно возвратить подростков на очное обучение в привычную соцсреду для предотвращения правонарушений.
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Дети

Связь между дистантом и подростковой преступностью всё-таки нашли, сообщил заместитель министра образования Белгородской области. Как объяснил Андрей Мухратов, вынужденный онлайн-формат обучения может привести к ряду негативных последствий, потому что нет возможности «в максимальном объёме реализовать комплекс воспитательных мероприятий» обеспечить при этом нахождение ребёнка в привычной для него среде:

«Ослабевают устоявшиеся дружеские связи детей в малых группах и коллективах. Поэтому одними из серьёзных рисков дистанционного обучения являются отсутствие непосредственного общения со сверстниками и увеличение свободного времени, когда ребёнок не занят и выпадает из зоны позитивного влияния педагогов и друзей».

Для снижения рисков и профилактики противоправного поведения в этом случае предлагается следующий комплекс мер. Основное — постепенный выход на очное обучение при соблюдении норм и рекомендаций по безопасности. И тем самым обеспечить живое общение с более эффективной коммуникацией, реализацию воспитательных мероприятий и занятость несовершеннолетних.

Профилактика подростковой преступности в период дистанционного обученияПрофилактика подростковой преступности в период дистанционного обучения
Профилактика подростковой преступности в период дистанционного обучения
Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Так, на оперативном совещании сегодня сообщили о создании рабочей группы для контроля и предотвращения преступности среди подростков. Оказалось, что количество несовершеннолетних, причастных к таким преступлениям, уменьшилось, но само число преступлений увеличилось. В том числе против самих детей. В список причин роста преступности также вошли СВО, информационная война, недостаточный контроль и мониторинг детей, входящих в группы риска.

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