Объясняет минобр: как связаны СВО, психика белгородских подростков и преступность?

Постоянное напряжение в связи с проживанием в прифронтовом регионе и проведением СВО влияет на «изменение устоявшихся позитивных образцов поведения» в семьях. Как пояснил Андрей Мухратов, первый заместитель министра образования Белгородской области, большая часть белгородских детей находится вне положительного эмоционального состояния и информационного поля, что становится причиной развития многих страхов, ощущения собственной небезопасности, психоэмоциональной нагрузки и длительного стресса в целом. В подобных случаях защитная реакция детской психики может вылиться в негативное поведение и совершение преступлений.