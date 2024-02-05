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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Подростковая преступность

Объясняет минобр: как связаны СВО, психика белгородских подростков и преступность?

5 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Подростковая преступность

Белгородцам объяснили, как СВО может влиять на психику детей и рост преступности

На оперсовещаниии правительства Белгородской области рассказали о возможных причинах роста подростковой преступности и создании группы, которая взяла вопрос на контроль. Так, одной из причин названо напряжение из-за СВО. Бороться с ним предложили при помощи специалистов и социальной активности.
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Дети

Постоянное напряжение в связи с проживанием в прифронтовом регионе и проведением СВО влияет на «изменение устоявшихся позитивных образцов поведения» в семьях. Как пояснил Андрей Мухратов, первый заместитель министра образования Белгородской области, большая часть белгородских детей находится вне положительного эмоционального состояния и информационного поля, что становится причиной развития многих страхов, ощущения собственной небезопасности, психоэмоциональной нагрузки и длительного стресса в целом. В подобных случаях защитная реакция детской психики может вылиться в негативное поведение и совершение преступлений.

Что предлагает предпринять рабочая группа по разработке дополнительных мер противодействия подростковой преступности и профилактики противоправного поведения несовершеннолетних в таком случае? Наладить социально-психологическую работу с подростками и создать дополнительные службы, специалисты которых смогут проконсультировать их по вопросам жизненных ситуаций.

Кроме того, в список входит максимальное вовлечение детей в различные виды деятельности и повышение социальной активности. Создание позитивного информационного поля, социальные исследования и анкетирования по конкретным темам не только подростков, но и их родителей, как считают участники группы, также поможет улучшить психоэмоциональное состояние юных белгородцев.

Если касаться тестирований, то определение данным способом несовершеннолетних, нуждающихся в психологической помощи и реабилитации, предлагают расширить и заняться выработкой более пристального внимания к проведению и результатам подобных тестирований школьников и студентов.

В разработке и реализации комплекса необходимых мер примут участие министерство образования, спорта, культуры, общественных коммуникаций, главы муниципалитетов, образовательные организации.

Ранее, 18 января после происшествия с преступной группой подростков в Белгороде провели заседание оперативного штаба в сфере образования. В результате региональное министерство образования предложило системно изменить подход и ввести социальную карту рисков, которая позволит всесторонне оценивать и анализировать личности школьников.

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