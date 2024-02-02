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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:33

ФОК в Бирюче, пострадавший от непогоды

История о подростке, упавшем во время ремонта крыши белгородского ФОКа, дошла до суда

2 февраля 2024, 12:30
Фото: страница Анны Куташовой в соцсети
ФОК в Бирюче, пострадавший от непогоды

Главе района в Белгородской области указали на нарушение после падения подростка

Происшествие случилось в Красногвардейском районе. Трое работников, включая подростка, решили подзаработать на ремонте ФОКа. Однако работодатель не заключил с ними трудовые договоры. На историю обратили внимание после того, как подросток упал с крыши, напомнили в прокуратуре.

Между ООО «Вертикаль» и управлением физкультуры и спорта Красногвардейского района был заключён муниципальный контракт на ремонт кровли ФОКа «Старт» в Бирюче. Крышу физкультурно-оздоровительного комплекса сорвало из-за непогоды.

Гендиректор организации привлёк к работе троих сотрудников, среди которых был 17-летний подросток. Однако с ними работодатель не оформил трудовые договоры.

В ходе ремонта подросток упал с высоты восьми метров. Ранее сообщалось, что он провалился в открытый вентиляционный люк и приземлился на пол волейбольной площадки. Здоровью парня причинён тяжкий вред.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании возникших между юрлицом и работниками отношений трудовыми. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования.

Помимо этого, главе района внесли частное определение за то, что работников допустили к ремонту ФОКа ещё до заключения соответствующего муниципального контракта. Напомним, что на тот момент, когда случилось происшествие, должность занимала Анна Куташова. Сейчас она возглавляет администрацию Белгородского района. После её ухода Красногвардейский район возглавила Галина Руденко.

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#Белгородская область#Происшествия#Падение#Прокуратура#Ремонт#ФОК#Красногвардейский район#Подросток#Белгород#Александра Склярова
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