История о подростке, упавшем во время ремонта крыши белгородского ФОКа, дошла до суда

Помимо этого, главе района внесли частное определение за то, что работников допустили к ремонту ФОКа ещё до заключения соответствующего муниципального контракта. Напомним, что на тот момент, когда случилось происшествие, должность занимала Анна Куташова. Сейчас она возглавляет администрацию Белгородского района. После её ухода Красногвардейский район возглавила Галина Руденко.