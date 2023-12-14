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Published Сегодня, 13:28

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Паспорт

Подросток из Германии выбрал для жизни Белгородскую область

14 декабря 2023, 13:28
Фото: 1MI
Паспорт

Белгородские полицейские помогли с оформлением гражданства подростку из ФРГ

Семья юноши покинула зарубежное государство в экстренном порядке. При этом документы для оформления гражданства собрать успели не на всех. Подробности истории рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Белгородские полицейские помогли подростку из Германии с оформлением гражданства РФ. С такой просьбой в октябре обратилась его мать. Женщина является гражданкой РФ: ей с семьёй пришлось экстренно покинуть ФРГ. По словам женщины, из-за нехватки времени собрать документы получилось не на всех.

После проведения необходимых процедур подростку в течение месяца оформили российский паспорт.

Всего же, как рассказала Ирина Волк, с января по сентябрь 111 граждан Германии попросили временного убежища в России. 82 человека его уже получили.

Помимо этого, за девять месяцев с аналогичными заявлениями в региональные МВД обратились 84 гражданина прибалтийских стран. 71 человек получил временное убежище.

В 2022 году белгородцы не отказывались от российского гражданства
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#Общество#Белгородская область#Гражданство#Германия#Инна Рогова#Белгород
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