Подросток из Германии выбрал для жизни Белгородскую область

Белгородские полицейские помогли подростку из Германии с оформлением гражданства РФ. С такой просьбой в октябре обратилась его мать. Женщина является гражданкой РФ: ей с семьёй пришлось экстренно покинуть ФРГ. По словам женщины, из-за нехватки времени собрать документы получилось не на всех.