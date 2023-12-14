Подросток из Германии выбрал для жизни Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Белгородские полицейские помогли подростку из Германии с оформлением гражданства РФ. С такой просьбой в октябре обратилась его мать. Женщина является гражданкой РФ: ей с семьёй пришлось экстренно покинуть ФРГ. По словам женщины, из-за нехватки времени собрать документы получилось не на всех.
После проведения необходимых процедур подростку в течение месяца оформили российский паспорт.
Всего же, как рассказала Ирина Волк, с января по сентябрь 111 граждан Германии попросили временного убежища в России. 82 человека его уже получили.
Помимо этого, за девять месяцев с аналогичными заявлениями в региональные МВД обратились 84 гражданина прибалтийских стран. 71 человек получил временное убежище.