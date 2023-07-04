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В Белгородской области из-за непогоды сорвало крышу ФОКа

4 июля 2023, 08:40
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой
В Красногвардейском районе из-за ливня и шквалистого ветра подтопило дома и повалило деревья. Больше всего досталось физкультурно-оздоровительному комплексу «Старт» в Бирюче. Подробности сообщила глава района Анна Куташова.

Из-за непогоды в Красногвардейском районе сорвало кровлю ФОКа «Старт» в Бирюче. Обошлось без пострадавших. Все службы сработали оперативно.

Накануне в районе прошёл ливень — выпало порядка 18 мм осадков. Это почти треть от месячной нормы. К сильному дождю присоединился и шквалистый ветер.

Пострадал при этом не только ФОК. В муниципалитете зафиксировали четыре порыва на линиях электропередачи, некоторые домовладения подтопило, упало несколько деревьев.

По данным главы района Анны Куташовой, к восстановительным работам уже приступили. Обращения от местных жителей отрабатываются с выездом на место сотрудниками администрации.

Видео: Telegram-канал Анны Куташовой
Сорванные крыша и фасад: последствия непогоды в Белгородской области
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