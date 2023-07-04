В Белгородской области из-за непогоды сорвало крышу ФОКа

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Из-за непогоды в Красногвардейском районе сорвало кровлю ФОКа «Старт» в Бирюче. Обошлось без пострадавших. Все службы сработали оперативно.
Накануне в районе прошёл ливень — выпало порядка 18 мм осадков. Это почти треть от месячной нормы. К сильному дождю присоединился и шквалистый ветер.
Пострадал при этом не только ФОК. В муниципалитете зафиксировали четыре порыва на линиях электропередачи, некоторые домовладения подтопило, упало несколько деревьев.
По данным главы района Анны Куташовой, к восстановительным работам уже приступили. Обращения от местных жителей отрабатываются с выездом на место сотрудниками администрации.