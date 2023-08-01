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Белгородский подросток провалился в люк при ремонте ФОКа: возбуждено уголовное дело

1 августа 2023, 13:34
Фото: страница главы Красногвардейского района Анны Куташовой в соцсети
ФОК в Бирюче

СК возбудил уголовное дело по факту падения белгородского подростка с крыши

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкших травмирование несовершеннолетнего. Юноша сильно пострадал. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По факту происшествия с подростком в Бирюче возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. 17-летний юноша получил серьёзные травмы.

СК возбудил уголовное дело после проведения доследственной проверки. Здоровью парня в результате инцидента причинён тяжкий вред.

21 июля 2023 года в Бирюче несовершеннолетний упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки спортивного учреждения. Юного белгородца с множественными травмами положили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

О том, что следственный комитет проверит произошедшую историю, стало известно в тот же день, 21 июля. Подросток серьёзно пострадал во время работ в физкультурно-оздоровительном комплексе. До этого у ФОКа сорвало крышу из-за непогоды.

Белгородский СК проверяет историю с сорвавшимся с высоты подростком
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