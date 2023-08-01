Белгородский подросток провалился в люк при ремонте ФОКа: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По факту происшествия с подростком в Бирюче возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. 17-летний юноша получил серьёзные травмы.
СК возбудил уголовное дело после проведения доследственной проверки. Здоровью парня в результате инцидента причинён тяжкий вред.
21 июля 2023 года в Бирюче несовершеннолетний упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки спортивного учреждения. Юного белгородца с множественными травмами положили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.
О том, что следственный комитет проверит произошедшую историю, стало известно в тот же день, 21 июля. Подросток серьёзно пострадал во время работ в физкультурно-оздоровительном комплексе. До этого у ФОКа сорвало крышу из-за непогоды.