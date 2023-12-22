В «паровозике» из четырёх машин в Белгородской области пострадала девочка-подросток

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Около шести часов вечера 21 декабря в Алексеевке столкнулись четыре автомобиля. 40-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал по улице Республиканской, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Avensis, ехавшую впереди. Из-за этого вторая иномарка столкнулась с Toyota Corolla, а тот в свою очередь с Chevrolet Cobalt.
Водитель первого автомобиля, предположительно, был нетрезв.
В результате аварии пострадала 12-летняя пассажирка автомобиля Toyota Avensis. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.