В «паровозике» из четырёх машин в Белгородской области пострадала девочка-подросток

Около шести часов вечера 21 декабря в Алексеевке столкнулись четыре автомобиля. 40-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал по улице Республиканской, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Avensis, ехавшую впереди. Из-за этого вторая иномарка столкнулась с Toyota Corolla, а тот в свою очередь с Chevrolet Cobalt.