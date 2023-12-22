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ДТП

В «паровозике» из четырёх машин в Белгородской области пострадала девочка-подросток

22 декабря 2023, 09:15
Фото: 1MI
ДТП

Белгородская полиция проверяет обстоятельства ДТП с четырьмя авто

Авария произошла в Алексеевке. 40-летний мужчина, предположительно нетрезвый, не смог выдержать необходимую дистанцию и врезался в впереди следовавший транспорт. Участниками ДТП стали ещё две машины. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Около шести часов вечера 21 декабря в Алексеевке столкнулись четыре автомобиля. 40-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал по улице Республиканской, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Avensis, ехавшую впереди. Из-за этого вторая иномарка столкнулась с Toyota Corolla, а тот в свою очередь с Chevrolet Cobalt.

Водитель первого автомобиля, предположительно, был нетрезв.

В результате аварии пострадала 12-летняя пассажирка автомобиля Toyota Avensis. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.

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#Белгородская область#ДТП#Алексеевка#Белгород#Автомобильная авария#Александра Склярова
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