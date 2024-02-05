Глюкоза помогла белгородцу приехать на музыкальный конкурс, где он получил Гран-при

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) помогла юному жителю Белгорода приехать в Москву для участия в музыкальных конкурсах. 11-летний Тимур с раннего детства занимается пением. В начале декабря прошлого года мальчик принял участие в Международном конкурсе «Территория творчества» и прошёл во второй тур. Белгородец мечтал выступить на гала-концерте.
После обстрела Белгорода 30 декабря Тимур и его родные переехали в Воронеж. У семьи не было возможности подготовить новую программу для заочного выступления, помимо этого, поездка в Москву обходилась слишком дорого. За помощью семья обратилась в проект Ксении Собчак по расселению белгородцев. Мальчику нашли спонсора, который оплатил поездку. Спонсором стала певица Глюкоза.
В Москву семья приехала 30 января. 3 февраля мальчик выступил на концерте, а уже на следующий день состоялся концерт «Рождение звезды». Юный белгородец получил Гран-при конкурса. Ему вручили кубок и диплом, а также предложили выступить в мае в Кремлёвском дворце.
Глюкоза записала видеообращение к юноше, а её дочь Лидия посетила выступление ребёнка.