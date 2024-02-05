Глюкоза помогла белгородцу приехать на музыкальный конкурс, где он получил Гран-при

После обстрела Белгорода 30 декабря Тимур и его родные переехали в Воронеж. У семьи не было возможности подготовить новую программу для заочного выступления, помимо этого, поездка в Москву обходилась слишком дорого. За помощью семья обратилась в проект Ксении Собчак по расселению белгородцев. Мальчику нашли спонсора, который оплатил поездку. Спонсором стала певица Глюкоза.