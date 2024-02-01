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Собака

Бешеных собаку и кошку нашли в Белгородской области

1 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI
Собака

Два случая бешенства в январе выявили в Белгородской области

Заболевание зафиксировали у собаки из Ровеньского района и кошки из Красненского района, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Всего за январь поступило 22 пробы животных.

Подтверждено два положительных результата на бешенство у животных в Белгородской области. Один из случаев выявлен в патологическом материале от собаки из Ровеньского района. Второй случай — у кошки из Красненского района.

Всего с начала 2024 года в отдел поступило 22 пробы материала от животных.

Для сравнения: в январе 2023 года из 22 проб выявлено пять случаев бешенства — два у лис, а также у собаки и кота. Бешенство тогда зафиксировали у животных, привезённых из Вейделевского, Красногвардейского и Ровеньского районов.

Напомним, что 23 января в селе Красненского района ввели карантин из-за заражённого бешенством животного.

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#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Лаборатория#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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