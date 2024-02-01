Бешеных собаку и кошку нашли в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Подтверждено два положительных результата на бешенство у животных в Белгородской области. Один из случаев выявлен в патологическом материале от собаки из Ровеньского района. Второй случай — у кошки из Красненского района.
Всего с начала 2024 года в отдел поступило 22 пробы материала от животных.
Для сравнения: в январе 2023 года из 22 проб выявлено пять случаев бешенства — два у лис, а также у собаки и кота. Бешенство тогда зафиксировали у животных, привезённых из Вейделевского, Красногвардейского и Ровеньского районов.
Напомним, что 23 января в селе Красненского района ввели карантин из-за заражённого бешенством животного.