С начала года в Белгородской области нашли 28 бешеных животных

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
С начала года в Белгородской области бешенство подтвердили у 28 животных. Всего на исследование поступило 187 проб патологического материала.
Только за сентябрь зарегистрировали три случая бешенства. Заражёнными оказались животные из Красненского и Ровеньского районов — одна кошка и две собаки. Заболевание подтвердили специалисты отдела вирусологии.
За девять месяцев этого года бешенство животных обнаружили в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском горокругах. Бешенством заразились шесть кошек, 11 собак, 10 диких лис и одна енотовидная собака.
Для сравнения: за девять месяцев 2022 года специалисты исследовали 125 проб, из них в 21 обнаружен антиген вируса бешенства.