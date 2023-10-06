С начала года в Белгородской области нашли 28 бешеных животных

За девять месяцев этого года бешенство животных обнаружили в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском горокругах. Бешенством заразились шесть кошек, 11 собак, 10 диких лис и одна енотовидная собака.