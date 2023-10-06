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Бешенство у животных

С начала года в Белгородской области нашли 28 бешеных животных

6 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Бешенство у животных
Заражённых особей обнаружили в восьми районах. Только в сентябре у трёх животных подтвердили бешенство, заявили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала года в Белгородской области бешенство подтвердили у 28 животных. Всего на исследование поступило 187 проб патологического материала.

Только за сентябрь зарегистрировали три случая бешенства. Заражёнными оказались животные из Красненского и Ровеньского районов — одна кошка и две собаки. Заболевание подтвердили специалисты отдела вирусологии.

За девять месяцев этого года бешенство животных обнаружили в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском горокругах. Бешенством заразились шесть кошек, 11 собак, 10 диких лис и одна енотовидная собака.

Для сравнения: за девять месяцев 2022 года специалисты исследовали 125 проб, из них в 21 обнаружен антиген вируса бешенства.

У енотовидной собаки в Белгородской области выявили бешенство
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#Белгородская область#Происшествия#Бешенство#Красненский район#Ровеньский район#Белгород#Александра Склярова
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