У енотовидной собаки в Белгородской области выявили бешенство

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Очередной случай бешенства зафиксировали в Белгородской области. На этот раз вирус нашли у енотовидной собаки в Старооскольском горокруге.
Как сообщается, положительный результат на бешенство установили вирусологи. Всего в регионе с начала года зарегистрировали 21 случай бешенства. Девять раз вирус нашли у диких животных, восемь раз — у собак, четыре раза — у кошек.
В марте в Старом Осколе школьницу покусала ощенившаяся собака. 15-летней девочке пришлось делать уколы от бешенства.