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У енотовидной собаки в Белгородской области выявили бешенство

У енотовидной собаки в Белгородской области выявили бешенство

17 августа 2023, 11:05
Фото: 1MI
Животное нашли в Старооскольском горокруге. Всего с начала года бешенство подтвердили у 21 животного в регионе, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Очередной случай бешенства зафиксировали в Белгородской области. На этот раз вирус нашли у енотовидной собаки в Старооскольском горокруге.

Как сообщается, положительный результат на бешенство установили вирусологи. Всего в регионе с начала года зарегистрировали 21 случай бешенства. Девять раз вирус нашли у диких животных, восемь раз — у собак, четыре раза — у кошек.

В конце июня в селе Незнамово Старооскольского округа ввели карантин из-за выявленного у животного бешенства. Очаг заражения обнаружили в районе местной подстанции. До этого карантин из-за бешенства ввели в селе Котово, а также в Старом Осколе.

В марте в Старом Осколе школьницу покусала ощенившаяся собака. 15-летней девочке пришлось делать уколы от бешенства.

В старооскольском селе ввели карантин из-за бешенства
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Бешенство#Енотовидная собака#Кошки#Собаки
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