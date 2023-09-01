В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства

В селе Терехово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Заражённое животное нашли около одного из домов по улице Народной. Исходя из постановления правительства области, ограничительные мероприятия будут действовать на протяжении 60 дней в радиусе 500 метров от границ эпизоотического очага.