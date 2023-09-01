В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В селе Терехово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Заражённое животное нашли около одного из домов по улице Народной. Исходя из постановления правительства области, ограничительные мероприятия будут действовать на протяжении 60 дней в радиусе 500 метров от границ эпизоотического очага.
Напомним, что в конце августа очаги вируса также обнаружили в двух населённых пунктах: в селе Староуколово Красненском и в хуторе Петров Красногвардейском районах.
В Старооскольском округе этим летом также вводился карантин из-за бешенства: в июне очаг вируса обнаружили в сёлах Незнамово и Котово.