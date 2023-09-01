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Published Сегодня, 12:25

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В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства

1 сентября 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Заражённое животное обнаружили в старооскольском селе. Ограничительные мероприятия будут действовать на протяжении двух месяцев, сообщается в постановлении регионального правительства.

В селе Терехово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Заражённое животное нашли около одного из домов по улице Народной. Исходя из постановления правительства области, ограничительные мероприятия будут действовать на протяжении 60 дней в радиусе 500 метров от границ эпизоотического очага.

Напомним, что в конце августа очаги вируса также обнаружили в двух населённых пунктах: в селе Староуколово Красненском и в хуторе Петров Красногвардейском районах.

В Старооскольском округе этим летом также вводился карантин из-за бешенства: в июне очаг вируса обнаружили в сёлах Незнамово и Котово.

В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства: где действуют ограничения
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