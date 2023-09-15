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По двум адресам в Белгородской области ввели карантин

У животных в Белгородской области нашли бешенство и лейкоз, но карантин по РРСС сняли

15 сентября 2023, 11:05
Фото: 1MI

По двум адресам в Белгородской области ввели карантин

Ограничительные мероприятия действуют в Ровеньском районе и Старооскольском округе. В Алексеевском округе тем временем отменили карантин по репродуктивно-респираторному синдрому свиней (РРСС). Это следует из документов регионального правительства.

В документе говорится, что 6 сентября в селе Нижнеатаманское Старооскольского округа начали действовать ограничительные мероприятия. По улице Строительной на территории личного подсобного хозяйства обнаружили заболевшее лейкозом животное. Неблагополучным пунктом определили территорию в радиусе одного километра от границ эпизоотического очага.

Во вторник, 12 сентября, карантин ввели по одному из адресов в селе Свистовка Ровеньского района. Там обнаружили заболевшее бешенством животное. Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.

Тем временем в селе Алейниково Алексеевского округа карантин из-за репродуктивно-респираторного синдрома свиней, наоборот, отменили. Ограничительные мероприятия перестали действовать 12 сентября. Карантин действовал на территории предприятия СК «Алейниково», АО «Алексеевский бекон».

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#Животные#Карантин#Бешенство#Ограничения#Ровеньский район#Белгород#Алексеевский горокруг#Лейкоз#Старооскольский горокруг#Александра Склярова#Репродуктивно-респираторный синдром свиней
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