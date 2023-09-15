У животных в Белгородской области нашли бешенство и лейкоз, но карантин по РРСС сняли

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В документе говорится, что 6 сентября в селе Нижнеатаманское Старооскольского округа начали действовать ограничительные мероприятия. По улице Строительной на территории личного подсобного хозяйства обнаружили заболевшее лейкозом животное. Неблагополучным пунктом определили территорию в радиусе одного километра от границ эпизоотического очага.
Во вторник, 12 сентября, карантин ввели по одному из адресов в селе Свистовка Ровеньского района. Там обнаружили заболевшее бешенством животное. Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.
Тем временем в селе Алейниково Алексеевского округа карантин из-за репродуктивно-респираторного синдрома свиней, наоборот, отменили. Ограничительные мероприятия перестали действовать 12 сентября. Карантин действовал на территории предприятия СК «Алейниково», АО «Алексеевский бекон».