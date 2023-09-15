У животных в Белгородской области нашли бешенство и лейкоз, но карантин по РРСС сняли

Во вторник, 12 сентября, карантин ввели по одному из адресов в селе Свистовка Ровеньского района. Там обнаружили заболевшее бешенством животное. Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.