Из-за заражённой бешенством кошки в Белгородской области ввели карантин

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В очаге в селе Лозовое Ровеньского района ввели карантин из-за бешенства. Заражённую кошку нашли вблизи одного из домов по улице Гагарина.
Исходя из постановления правительства области, опубликованного 5 сентября, ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заражённого животного. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.
С начала года в регионе зафиксировано 26 случаев заражения бешенством, отметили в белгородском филиале Федерального центра охраны здоровья животных.
Напомним, что карантин из-за бешенства также вводили в селе Терехово Старооскольского округа. Ограничительные мероприятия в населённом пункте начали действовать с 1 сентября.