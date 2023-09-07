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Из-за заражённой бешенством кошки в Белгородской области ввели карантин

Из-за заражённой бешенством кошки в Белгородской области ввели карантин

7 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Больное животное обнаружили в селе Лозовое Ровеньского района. Ограничительные мероприятия будут действовать на протяжении двух месяцев, сообщается в постановлении регионального правительства.

В очаге в селе Лозовое Ровеньского района ввели карантин из-за бешенства. Заражённую кошку нашли вблизи одного из домов по улице Гагарина.

Исходя из постановления правительства области, опубликованного 5 сентября, ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заражённого животного. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.

С начала года в регионе зафиксировано 26 случаев заражения бешенством, отметили в белгородском филиале Федерального центра охраны здоровья животных.

Напомним, что карантин из-за бешенства также вводили в селе Терехово Старооскольского округа. Ограничительные мероприятия в населённом пункте начали действовать с 1 сентября.

Бешеную кошку нашли в Белгородской области
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#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Кошка#Ровеньский район#Белгород#Александра Склярова
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