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ВСУ атакуют Белгородскую область, но родители настаивают на очной учёбе детей

ВСУ атакуют Белгородскую область, но родители настаивают на очной учёбе детей

29 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
Сегодня, 29 января, белгородцы обсуждали атаку ВСУ, при которой пострадала женщина, ломающиеся из-за плохого полигона мусоровозы, а также возможное возвращение очного формата обучения в школы региона. Подробности — в материале Бел.Ру.

Техника ломается из-за мусора?

За неделю в белгородское правительство поступило 433 жалобы по поводу уборки и вывоза мусора. Замгубернатора Сергей Довгалюк отметил, что причина несвоевременного вывоза в сломанных машинах: за неделю на стрелецком полигоне сломалось 18 единиц техники.

Выяснилось, что в зимнее время спецмашины заезжают на полигон и режут там шины, а его собственник «считает нецелесообразным вкладывание денег в строительство дороги», так как уже в этом году он выходит из эксплуатации, а весь мусор будут возить на яковлевский. Кроме этого, у Центра экологической безопасности (ЦЭБ) есть задолженность перед собственником, а глава региона Вячеслав Гладков предложил направить материалы о нанесённом спецтехнике ущербе в прокуратуру.

Ранее в ЦЭБ объяснили проблемы с вывозом мусора выходом техники из строя. В их числе было и состояние дороги на полигоне в Стрелецком.

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Атаки ВСУ продолжаются

Сегодня, 29 января, под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадала местная жительница: на лице и руках у неё остались порезы от стекла. Госпитализация женщине не потребовалась, медики помогли ей на месте.

Повреждения зафиксировали на линии газоснабжения и в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Другой населённый пункт Белгородской области ВСУ атаковали спустя пару часов. Дрон-камикадзе ударил по селу Тишанка Волоконовского района. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения.

На местах происшествий работали оперативные и аварийные службы.

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Очный формат обучения вернут?

В ряде муниципалитетов Белгородской области провели опрос родителей о формате обучения школьников. В голосовании приняли участие жители Белгорода, Борисовского, Белгородского, Волоконовского, Корочанского районов, а также Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

Всего опрошено 85 764 родителя: из них 2549 — из Борисовского района, 20 566 — из Белгородского района и 39 139 — из Белгорода. По итогам опроса по всем муниципалитетам стало ясно, что за очный формат обучения проголосовали большинство жителей — 60,6%. За дистанционное обучение оказались всего 29,1% родителей.

С сегодняшнего дня начинается сбор письменных заявлений относительно формата обучения. Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести заседание оперативного штаба для обсуждения ситуации и принятия решения о возвращении очного формата обучения.

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