ВСУ атакуют Белгородскую область, но родители настаивают на очной учёбе детей

Выяснилось, что в зимнее время спецмашины заезжают на полигон и режут там шины, а его собственник «считает нецелесообразным вкладывание денег в строительство дороги», так как уже в этом году он выходит из эксплуатации, а весь мусор будут возить на яковлевский. Кроме этого, у Центра экологической безопасности (ЦЭБ) есть задолженность перед собственником, а глава региона Вячеслав Гладков предложил направить материалы о нанесённом спецтехнике ущербе в прокуратуру.