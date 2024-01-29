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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Дети

Что показала проверка детдома под Белгородом после жалоб в соцсетях?

29 января 2024, 14:50
Фото: Midjourney
Дети

Детдому под Белгородом внесли представление после проверки

Ранее на это учреждение пожаловалась местная жительница. Девушка сообщила о жестком обращении к её брату, который находится в детдоме. О результатах проверки узнали журналисты Go31.

В конце прошлого года местная жительница обратилась в социальных сетях к губернатору Вячеславу Гладкову. Девушка просила проверить детский дом в Разумном, где находятся её братья. С проверкой в учреждение отправили комиссию.

Изданию стало известно, что руководству детского дома внесли представление за курение воспитанников. Сейчас представление находится на рассмотрении.

Также уточняется, что следственный комитет и прокуратура не обнаружили фактов жестокого обращения с детьми. Вместе с тем помощник воспитателя, на которого, скорее всего, поступали жалобы, уволился по собственному желанию.

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#Общество#Белгородская область#Курение#Несовершеннолетние#Новости Белгорода#Представление#Детдом#Белгород#Алина Харина
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