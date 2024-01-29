Что показала проверка детдома под Белгородом после жалоб в соцсетях?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В конце прошлого года местная жительница обратилась в социальных сетях к губернатору Вячеславу Гладкову. Девушка просила проверить детский дом в Разумном, где находятся её братья. С проверкой в учреждение отправили комиссию.
Изданию стало известно, что руководству детского дома внесли представление за курение воспитанников. Сейчас представление находится на рассмотрении.
Также уточняется, что следственный комитет и прокуратура не обнаружили фактов жестокого обращения с детьми. Вместе с тем помощник воспитателя, на которого, скорее всего, поступали жалобы, уволился по собственному желанию.