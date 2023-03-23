Участник СВО привёз свою «Джульетту» из детдома в Белгородскую область

16-летняя девушка осталась без попечения родителей, а бабушка 80 лет не в состоянии заботиться о внучке. Поэтому героиню истории поместили в Тельченскую общеобразовательную школу-интернат. С любимым школьница познакомилась ещё дома — он приехал жить в её село из Киргизии. Парень и девушка полюбили друг друга. Когда школьницу отвезли в интернат, молодой человек постоянно посещал её. Но для законной совместной жизни с ней ему не хватало статуса.