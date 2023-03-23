Участник СВО привёз свою «Джульетту» из детдома в Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
История, достойная Шекспира, произошла в Орловской области и затронула Белгородскую. Участник СВО из Киргизии приехал к юной возлюбленной под Орёл и забрал её из школы-интерната, чтобы быть вместе. Паре пока пришлось разлучиться. Случившееся проверяет прокуратура.
16-летняя девушка осталась без попечения родителей, а бабушка 80 лет не в состоянии заботиться о внучке. Поэтому героиню истории поместили в Тельченскую общеобразовательную школу-интернат. С любимым школьница познакомилась ещё дома — он приехал жить в её село из Киргизии. Парень и девушка полюбили друг друга. Когда школьницу отвезли в интернат, молодой человек постоянно посещал её. Но для законной совместной жизни с ней ему не хватало статуса.
Вскоре парень отправился на СВО. Молодой человек попал под обстрел и получил лёгкую контузию. Позже он приехал на побывку к своей девушке. Последняя настояла, чтобы он взял её с собой в Белгородскую область к месту дислокации своей части.
В интернате хоть и сочувствуют паре, но обязаны были строго следовать инструкции. Поэтому и обратились в полицию. Когда молодые люди подъехали к воротам воинской части, там их уже ждали.
Что произошло дальше, точно неизвестно. Сообщается лишь, что девушку увезли обратно в Орловскую область.
Судьбой мценских Ромео и Джульетты заинтересовался Орловский поисково-спасательный отряд «Сармат». В эту организацию обращалась пара и просила о помощи. Там рассказали, что вообще инициатором всего этого была девушка. Первым вопросом у них было, как им пожениться.
Вскоре сам парень вышел на отряд, и его уговорили вернуться в часть. Пока девушка находится в интернате, а её возлюбленный продолжает служить.