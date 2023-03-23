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Участник СВО привёз свою «Джульетту» из детдома в Белгородскую область

23 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI
История, достойная Шекспира, произошла в Орловской области и затронула Белгородскую. Участник спецоперации из Киргизии забрал 16-летнюю возлюбленную из интерната и увёз её в другой регион. Паре всё равно пришлось разлучиться. Подробности сообщает «Орелtimes».

История, достойная Шекспира, произошла в Орловской области и затронула Белгородскую. Участник СВО из Киргизии приехал к юной возлюбленной под Орёл и забрал её из школы-интерната, чтобы быть вместе. Паре пока пришлось разлучиться. Случившееся проверяет прокуратура.

16-летняя девушка осталась без попечения родителей, а бабушка 80 лет не в состоянии заботиться о внучке. Поэтому героиню истории поместили в Тельченскую общеобразовательную школу-интернат. С любимым школьница познакомилась ещё дома — он приехал жить в её село из Киргизии. Парень и девушка полюбили друг друга. Когда школьницу отвезли в интернат, молодой человек постоянно посещал её. Но для законной совместной жизни с ней ему не хватало статуса.

Вскоре парень отправился на СВО. Молодой человек попал под обстрел и получил лёгкую контузию. Позже он приехал на побывку к своей девушке. Последняя настояла, чтобы он взял её с собой в Белгородскую область к месту дислокации своей части.

В интернате хоть и сочувствуют паре, но обязаны были строго следовать инструкции. Поэтому и обратились в полицию. Когда молодые люди подъехали к воротам воинской части, там их уже ждали.

Что произошло дальше, точно неизвестно. Сообщается лишь, что девушку увезли обратно в Орловскую область.

Судьбой мценских Ромео и Джульетты заинтересовался Орловский поисково-спасательный отряд «Сармат». В эту организацию обращалась пара и просила о помощи. Там рассказали, что вообще инициатором всего этого была девушка. Первым вопросом у них было, как им пожениться.

Вскоре сам парень вышел на отряд, и его уговорили вернуться в часть. Пока девушка находится в интернате, а её возлюбленный продолжает служить.

Боец СВО ищет белгородскую школьницу, чтобы лично поблагодарить за письмо
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#Белгородская область#Орловская область#Общество#Спецоперация#Военнослужащий#Наталья Корявых
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