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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Дети

Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом

7 декабря 2023, 13:12
Фото: Midjourney
Дети

Белгородка попросила проверить Разуменский дом детства

Обращение с просьбой проверить детдом появилось в Сети. На комментарий ответил не только губернатор, но и министр соцзащиты населения и труда с детским омбудсменом. Они пообещали разобраться в ситуации.
Сюжет
Дети

Белгородка обратилась в соцсетях к губернатору области Вячеславу Гладкову с просьбой проверить Разуменский дом детства. Девушка имеет статус сироты и в настоящий момент её братья находятся в этом детдоме. «Посмотрите, что там делают с детьми, а директор этого детского дома не принимает никаких мер», — пишет белгородка. О чём именно идёт речь, девушка не уточнила.

На обращение белгородки отреагировали глава региона Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам ребёнка области Галина Пятых. Они пообещали проверить, что случилось в детдоме.

Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова дополнила ответ главы региона. Она сообщила, что на место уже выехала комиссия, которая проведёт проверку. Об её итогах обратившуюся белгородку оповестят.

И хотя Разуменский дом детства не является государственной организацией, а имеет статус частного учреждения, мы обязательно проведём проверку по ситуации и поговорим с детьми и сотрудниками учреждения.
Елена Батанова

Напомним, что в 2020 году воспитанники детдома привлекли внимание прокуратуры. Ребята уходили из учреждения, повреждали фасады, пили алкоголь, дрались и другое. После проверки директору учреждения внесли представление.

Воспитанники детдома в Белгородской области привлекли внимание прокуроров
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#Белгородская область#Дети#Елена батанова#Проверка#Галина Пятых#Детдом#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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