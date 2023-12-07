Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом

Белгородка обратилась в соцсетях к губернатору области Вячеславу Гладкову с просьбой проверить Разуменский дом детства. Девушка имеет статус сироты и в настоящий момент её братья находятся в этом детдоме. «Посмотрите, что там делают с детьми, а директор этого детского дома не принимает никаких мер», — пишет белгородка. О чём именно идёт речь, девушка не уточнила.