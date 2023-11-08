Белгородка предложила передать новогодние подарки участникам СВО из детдомов

В вечернем прямом эфире местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, есть ли на СВО белгородцы, у которых нет родителей и родственников: «Им никто не может передать подарки. Очень бы хотелось собрать для них посылки. Пенсия у меня небольшая, но по шоколаде и открытке к Новому году я бы отправила. Ведь им не от кого ждать, а хочется, чтобы они знали, что мы их помним и ждём».