Белгородка предложила передать новогодние подарки участникам СВО из детдомов

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В вечернем прямом эфире местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, есть ли на СВО белгородцы, у которых нет родителей и родственников: «Им никто не может передать подарки. Очень бы хотелось собрать для них посылки. Пенсия у меня небольшая, но по шоколаде и открытке к Новому году я бы отправила. Ведь им не от кого ждать, а хочется, чтобы они знали, что мы их помним и ждём».
Губернатор поблагодарил женщину за обращение и сообщил, что такие ребята есть.
Есть ребята, которые с детских домов, у которых нет родственников. Мы собираем для них подарки. Не переживайте, мы постараемся, чтобы ни один из наших ребят не остался без подарков с родной земли.
Вячеслав Гладков
Также глава региона сообщил, что передать подарки можно через глав администраций сёл, посёлков, районов или городов.