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Белгородка предложила передать новогодние подарки участникам СВО из детдомов

Белгородка предложила передать новогодние подарки участникам СВО из детдомов

8 ноября 2023, 18:29
Фото: 1MI
Женщина предложила отправить подарки для белгородцев на СВО, у которых нет родителей и родственников.

В вечернем прямом эфире местная жительница спросила у Вячеслава Гладкова, есть ли на СВО белгородцы, у которых нет родителей и родственников: «Им никто не может передать подарки. Очень бы хотелось собрать для них посылки. Пенсия у меня небольшая, но по шоколаде и открытке к Новому году я бы отправила. Ведь им не от кого ждать, а хочется, чтобы они знали, что мы их помним и ждём».

Губернатор поблагодарил женщину за обращение и сообщил, что такие ребята есть.

Есть ребята, которые с детских домов, у которых нет родственников. Мы собираем для них подарки. Не переживайте, мы постараемся, чтобы ни один из наших ребят не остался без подарков с родной земли.
Вячеслав Гладков

Также глава региона сообщил, что передать подарки можно через глав администраций сёл, посёлков, районов или городов.

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#Белгородская область#Новогодние подарки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Участник СВО
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