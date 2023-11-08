Заявления на получение выплат на участников СВО могут подать родные белгородцев

Как рассказала чиновница, с 1 ноября белгородцы, которые заключили контракт с частными военными компаниями, а также срочники, подписавшие договоры с Минобороны, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При этом претендентам нужно подать заявление.