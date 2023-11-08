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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Заявления на получение выплат на участников СВО могут подать родные белгородцев

Заявления на получение выплат на участников СВО могут подать родные белгородцев

8 ноября 2023, 12:54
Фото: 1MI
После подачи заявления претендент на получение выплат пройдёт проверку. Подробнее рассказала министр соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

Как рассказала чиновница, с 1 ноября белгородцы, которые заключили контракт с частными военными компаниями, а также срочники, подписавшие договоры с Минобороны, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При этом претендентам нужно подать заявление.

Это новая категория, мы этих людей не знаем. Поэтому придётся подать заявление удобным способом. К примеру, через портал «Госуслуги», лично посетить министерство или отделение соцзащиты, либо отправить через электронную почту ведомства.
Елена Батанова

Батанова отметила, что возможностей для подачи заявления много. Документы даже могут принести родственники бойца.

Естественно, человек пройдёт проверку. Мы делаем сверку с военкоматами и отделами по работе с контрактниками. У нас есть несколько способов. Если будут сразу справки от командиров частей, никто в документах не будет сомневаться.
Елена Батанова
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#Белгородская область#Госуслуги#Выплаты#Родственники#Белгород#Кристина Семенчук#Военкоматы#Контрактники#СВО
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