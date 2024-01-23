Трофейную немецкую гармонь продают в Белгороде за четверть миллиона рублей

На доске бесплатных объявлений в Сети появился лот о продаже немецкой гармони. По данным продавца, инструмент является трофейным и датируется номером выпуска по сертификации 1933–1938 год. Кроме этого, гармонь продаётся вместе с перепиской с фабрикой в Германии. Что касается работоспособности, инструмент проверял мастер.