Трофейную немецкую гармонь продают в Белгороде за четверть миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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На доске бесплатных объявлений в Сети появился лот о продаже немецкой гармони. По данным продавца, инструмент является трофейным и датируется номером выпуска по сертификации 1933–1938 год. Кроме этого, гармонь продаётся вместе с перепиской с фабрикой в Германии. Что касается работоспособности, инструмент проверял мастер.
За свой товар продавец намерен получить 250 тысяч рублей. Стоимость поймут только знающие люди. Так высказался автор публикации. С момента размещения объявления (12 января) его просмотрели 279 раз.
Стоит отметить, что ранее в Сети появилось объявление о продаже коллекции монет за 23 млн рублей, а также собрании автографов боксёров.