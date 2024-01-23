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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Трофейную немецкую гармонь продают в Белгороде за четверть миллиона рублей

Трофейную немецкую гармонь продают в Белгороде за четверть миллиона рублей

23 января 2024, 07:41
Фото: «Авито»
Продавец разместил объявление в Сети. По его данным, инструмент является трофейным.

На доске бесплатных объявлений в Сети появился лот о продаже немецкой гармони. По данным продавца, инструмент является трофейным и датируется номером выпуска по сертификации 1933–1938 год. Кроме этого, гармонь продаётся вместе с перепиской с фабрикой в Германии. Что касается работоспособности, инструмент проверял мастер.

Фото: «Авито»

За свой товар продавец намерен получить 250 тысяч рублей. Стоимость поймут только знающие люди. Так высказался автор публикации. С момента размещения объявления (12 января) его просмотрели 279 раз.

Стоит отметить, что ранее в Сети появилось объявление о продаже коллекции монет за 23 млн рублей, а также собрании автографов боксёров.

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