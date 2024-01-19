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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Автомобиль

Белгородец продал на запчасти чужую машину, владелец которой задолжал ему деньги

19 января 2024, 10:13
Фото: Midjourney
Автомобиль

Белгородец пойдёт под суд из-за кражи чужого авто

Подозреваемый нашёл покупателя. Последний, ничего не подозревая, вывез транспорт на эвакуаторе. Теперь продавцу чужого авто грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Кража

В полицию Старого Оскола обратился 39-летний местный житель. Он сообщил о пропаже автомобиля ZAZ Forza. Автомобиль был припаркован возле его дома.

Правоохранителям удалось найти подозреваемого и задержать его. Им оказался 32-летний ранее судимый житель одного из сёл округа.

По предварительным данным, мужчина решил похитить автомобиль, так как владелец транспорта задолжал ему деньги. Мужчина нашёл покупателя и предложил ему приобрести машину на разбор. Покупатель, не подозревая, что машина продавцу не принадлежит, согласился. Приехал на указанное место, осмотрел транспорт, погрузил его на эвакуатор и уехал. Позже транспорт изъяли полицейские.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям статьи, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, недавно подросток решил заработать денег на разведении кроликов. Но вместо того, чтобы купить животных, он украл их у соседа. В отношении юного предпринимателя возбудили уголовное дело.

Стартап не удался: белгородец украл у соседа кроликов, но заработать не получилось
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#Происшествия#Старый Оскол#Эвакуатор#Кража#Автомобиль#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина#Чужой автомобиль
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