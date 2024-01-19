Белгородец продал на запчасти чужую машину, владелец которой задолжал ему деньги

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В полицию Старого Оскола обратился 39-летний местный житель. Он сообщил о пропаже автомобиля ZAZ Forza. Автомобиль был припаркован возле его дома.
Правоохранителям удалось найти подозреваемого и задержать его. Им оказался 32-летний ранее судимый житель одного из сёл округа.
По предварительным данным, мужчина решил похитить автомобиль, так как владелец транспорта задолжал ему деньги. Мужчина нашёл покупателя и предложил ему приобрести машину на разбор. Покупатель, не подозревая, что машина продавцу не принадлежит, согласился. Приехал на указанное место, осмотрел транспорт, погрузил его на эвакуатор и уехал. Позже транспорт изъяли полицейские.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям статьи, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, недавно подросток решил заработать денег на разведении кроликов. Но вместо того, чтобы купить животных, он украл их у соседа. В отношении юного предпринимателя возбудили уголовное дело.