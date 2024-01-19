Белгородец продал на запчасти чужую машину, владелец которой задолжал ему деньги

По предварительным данным, мужчина решил похитить автомобиль, так как владелец транспорта задолжал ему деньги. Мужчина нашёл покупателя и предложил ему приобрести машину на разбор. Покупатель, не подозревая, что машина продавцу не принадлежит, согласился. Приехал на указанное место, осмотрел транспорт, погрузил его на эвакуатор и уехал. Позже транспорт изъяли полицейские.