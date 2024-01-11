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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Продажи

Теперь на Народном бульваре: ещё одно «удачное расположение» продают в Белгороде

11 января 2024, 07:12
Фото: Яндекс.карты
Продажи

В белгородском бизнес-центре на продажу выставлено коммерческое помещение

Помещение на Народном бульваре в Белгороде выставлено на продажу. Общая площадь — 639 м². Предложенная цена составляет 50 миллионов рублей.

Так, один м² помещения в центре Белгорода стоит почти 78,25 тысячи рублей. Находится бизнес-центр по адресу Народный бульвар, 132. На первой дорожной линии. Само продаваемое помещение располагается на третьем этаже.

«Развитая инфраструктура, удачнoe расположениe и удобный подъезд. В пешей доступности остановки общественногo транспортa. Собственная парковка вокруг здания. В настоящее время в здании располагается арендатор», — указано в объявлении о продаже.

Также указано, что, кроме входа с улицы, есть и отдельный. А режим работы центра — круглосуточный.

Получается, что ещё одно «удачное расположение» в Белгороде выставлено на продажу по неизвестным причинам. Как и ТЦ «Сосновка», и помещение на цокольном этаже дома в ЖК «Париж».

Продажа коммерческого помещения на Народном бульвареПродажа коммерческого помещения на Народном бульваре
Продажа коммерческого помещения на Народном бульвареПродажа коммерческого помещения на Народном бульваре
Продажа коммерческого помещения на Народном бульваре
Фото: Сайт объявлений
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