Теперь на Народном бульваре: ещё одно «удачное расположение» продают в Белгороде

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Так, один м² помещения в центре Белгорода стоит почти 78,25 тысячи рублей. Находится бизнес-центр по адресу Народный бульвар, 132. На первой дорожной линии. Само продаваемое помещение располагается на третьем этаже.
«Развитая инфраструктура, удачнoe расположениe и удобный подъезд. В пешей доступности остановки общественногo транспортa. Собственная парковка вокруг здания. В настоящее время в здании располагается арендатор», — указано в объявлении о продаже.
Также указано, что, кроме входа с улицы, есть и отдельный. А режим работы центра — круглосуточный.
Получается, что ещё одно «удачное расположение» в Белгороде выставлено на продажу по неизвестным причинам. Как и ТЦ «Сосновка», и помещение на цокольном этаже дома в ЖК «Париж».