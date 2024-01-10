Место хорошее, но всё равно продаём: за ТЦ «Сосновка» в Белгороде хотят 127,5 млн

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Здание площадью в 1,5 тысячи м² продаётся за 127,5 миллиона рублей. Вход — с улицы, внутри — офисная отделка. У торгового центра также имеется собственная парковка. ТЦ «Сосновкa» расположен в юго-восточной части Белгорода.
В непосредственной близости также расположены белгородский зоопарк, «Динопарк», гостиница «Белогорье», ресторанный комплекс «Веретено» и «Лес&Лис», фитнес- клуб «Wеllnеss сlub Рlаtinum Gym», парк-отель «Европа»,
Также жилые кварталы «Пескарьер» по улице Песчаная, «Сосновка» по улицам Шишкина и Сосновка, таунхаусы по Шебекинской. В пяти километрах — посёлок Разумное.
«B радиусе 2 км от ТЦ „Сосновкa“ проживает более 6000 человек. Транспортная развязка. Юго-восточная артерия: Белгород — Шебекинo», — указано в объявлении.
Почему при таком изобилии владелец решил избавиться от актива, в объявлении не сообщается.
Напомним, что не все продажи заканчиваются удачной сделкой. Как например, произошло в Старом Осколе, где на аукцион выставили здания в историческом центре. Участок с пятью зданиями и одним сооружением по начальной цене в 8,8 млн рублей