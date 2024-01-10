Подвал, но не для укрытия: в Белгороде продаётся цокольное помещение в ЖК «Париж»

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Площадь помещения на продажу — 560 м². Как написано в объявлении, «свободной планировки, все коммуникации», без отделки. Парковка у здания есть, расположена на улице. Что касается удалённости от дороги, то дом находится на первой линии.
Вход в здание с улицы. Также имеется дополнительный. Отопление на цокольном этаже — центральное. В объявлении указано, что онлайн-показ помещения возможен.
Расположение отличное — всё-таки центр Белгорода. Проходной трафик — тоже хороший. Рядом расположены все популярные и достопримечательные места. А у ЖК даже своя набережная есть. Привлекательно, но причины продажи не указаны. Может, «соседи-парижане» шумные или освещение плохое?
Также в конце декабря на площадке для размещения объявлений появилось предложение о продаже торгового центра «Сосновка». Расположение приятное и удобства есть. Но снова — продажа. За 127,5 млн рублей кстати.