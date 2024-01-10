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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

ЖК «Париж»

Подвал, но не для укрытия: в Белгороде продаётся цокольное помещение в ЖК «Париж»

10 января 2024, 13:44
Фото: Яндекс.Карты
ЖК «Париж»

В Белгороде продолжают распродавать коммерческую недвижимость

На цокольном этаже одного из домов ЖК «Париж» в Белгороде на продажу выставлено помещение свободного назначения. Цена вопроса — 25 миллионов рублей. Это по 44 643 рубля за м². Здание расположено по адресу Харьковская улица, 3.

Площадь помещения на продажу — 560 м². Как написано в объявлении, «свободной планировки, все коммуникации», без отделки. Парковка у здания есть, расположена на улице. Что касается удалённости от дороги, то дом находится на первой линии.

Вход в здание с улицы. Также имеется дополнительный. Отопление на цокольном этаже — центральное. В объявлении указано, что онлайн-показ помещения возможен.

Расположение отличное — всё-таки центр Белгорода. Проходной трафик — тоже хороший. Рядом расположены все популярные и достопримечательные места. А у ЖК даже своя набережная есть. Привлекательно, но причины продажи не указаны. Может, «соседи-парижане» шумные или освещение плохое?

Продажа помещения свободного назначенияПродажа помещения свободного назначения
Продажа помещения свободного назначенияПродажа помещения свободного назначения
Продажа помещения свободного назначения
Фото: Сайт объявлений

Также в конце декабря на площадке для размещения объявлений появилось предложение о продаже торгового центра «Сосновка». Расположение приятное и удобства есть. Но снова — продажа. За 127,5 млн рублей кстати.

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#Город#Общество#Белгородская область#Бизнес#Недвижимость#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Жилой комплекс#Помещение#Татьяна Лукащева
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