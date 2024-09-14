Дорогу у ЖК «Париж» Белгороде перекрыли ещё на месяц

Движение на улице Зареченской прекратили ещё с 14 июня. С тех пор дорога закрыта. Ограничение продлится до 25 ноября, следует из распоряжения городской администрации.