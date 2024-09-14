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ЖК Париж

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Парковку у «Парижа» в Белгороде сделали бесплатной
14 сентября, 10:41
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
24 мая, 16:04
Теперь на Народном бульваре: ещё одно «удачное расположение» продают в Белгороде
Помещение на Народном бульваре в Белгороде выставлено на продажу. Общая площадь — 639 м². Предложенная цена составляет 50 миллионов рублей.
11 января, 07:12
2023
Дорожники любят троицу? В Белгороде в очередной раз провалился асфальт у элитного ЖК
Белгородцы присылают фото с жалобами в редакцию Бел.Ру, дорожники чинят яму на ул. Пушкина, но она образуется снова.
25 июня 2023, 06:55
2022
Дорогу у ЖК «Париж» Белгороде перекрыли ещё на месяц
Движение на улице Зареченской прекратили ещё с 14 июня. С тех пор дорога закрыта. Ограничение продлится до 25 ноября, следует из распоряжения городской администрации.
26 октября 2022, 14:22
У ЖК «Париж» в Белгороде ещё на месяц продлили ограничение движения
Водоканал продолжает работы на сетях водоснабжения в этом районе, сообщили в мэрии.
13 сентября 2022, 09:56
Полиция поймала разрисовавшего стену у ЖК «Париж» белгородца
22-летний парень нарисовал свой никнейм на конструкции на набережной около жилого комплекса и фасаде дома на улице Победы, сообщают в региональном УМВД.
3 августа 2022, 14:28

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