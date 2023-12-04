Лагутин и Потрясаев стали равноправными владельцами белгородской «Гофротары»

Василий Потрясаев — на 13-м месте. Экс-мэр Старого Оскола вновь оказался в топе самых богатых людей Белгородской области. Четыре миллиарда рублей выручки ему принес бизнес по производству упаковки. В прошлом же году он стал обладателем 829 миллионов рублей чистых активов и 166 миллионов рублей чистой прибыли. Также его имя связано с компаниями «Энергоресурс», «Шебекинский картон» и «Центр-Универсал».