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Владельцы "Гофротары"

Лагутин и Потрясаев стали равноправными владельцами белгородской «Гофротары»

4 декабря 2023, 15:49
Фото: 1MI
Владельцы "Гофротары"
Александр Лагутин и Василий Потрясаев стали равноправными владельцами Белгородской «Гофротары», получив по 50% уставного капитала, при этом оба предпринимателя являются состоятельными людьми в Белгородской области.

Согласно отчёту СПАРК, с 30 ноября текущего года Александр Лагутин и Василий Потрясаев владеют равными частями в уставном капитале Белгородской «Гофротары». Это по одному миллиону рублей на каждого. С 2013 года Лагутин обладал 49% доли, а Потрясаев 51%. Ранее соучредителями компании также являлись Иван Конев (25%) и Алексей Потрясаев (25%).

ООО «Гофротара» занимается производством гофрированной бумаги, картона, бумажной и картонной тары. Компания существует с 17 сентября 1999 года. По данным, доход за 2022 год составил более 3,14 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 268,7 миллиона рублей.

Напомним, что оба теперь уже равноправных владельца «Гофротары» входят в топ богатых Белгородской области.

Александр Лагутин — на 19-м месте. Кроме того, мужчина является совладельцем «Шебекинского картона». В 2021 году в списке самых состоятельных жителей Белгорода он оказался на 18-м месте. Общая стоимость активов предпринимателя составляет 813 миллионов рублей, а чистая прибыль за год — 155 миллионов рублей.

Василий Потрясаев — на 13-м месте. Экс-мэр Старого Оскола вновь оказался в топе самых богатых людей Белгородской области. Четыре миллиарда рублей выручки ему принес бизнес по производству упаковки. В прошлом же году он стал обладателем 829 миллионов рублей чистых активов и 166 миллионов рублей чистой прибыли. Также его имя связано с компаниями «Энергоресурс», «Шебекинский картон» и «Центр-Универсал».

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