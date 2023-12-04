Лагутин и Потрясаев стали равноправными владельцами белгородской «Гофротары»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно отчёту СПАРК, с 30 ноября текущего года Александр Лагутин и Василий Потрясаев владеют равными частями в уставном капитале Белгородской «Гофротары». Это по одному миллиону рублей на каждого. С 2013 года Лагутин обладал 49% доли, а Потрясаев 51%. Ранее соучредителями компании также являлись Иван Конев (25%) и Алексей Потрясаев (25%).
ООО «Гофротара» занимается производством гофрированной бумаги, картона, бумажной и картонной тары. Компания существует с 17 сентября 1999 года. По данным, доход за 2022 год составил более 3,14 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 268,7 миллиона рублей.
Напомним, что оба теперь уже равноправных владельца «Гофротары» входят в топ богатых Белгородской области.
Александр Лагутин — на 19-м месте. Кроме того, мужчина является совладельцем «Шебекинского картона». В 2021 году в списке самых состоятельных жителей Белгорода он оказался на 18-м месте. Общая стоимость активов предпринимателя составляет 813 миллионов рублей, а чистая прибыль за год — 155 миллионов рублей.
Василий Потрясаев — на 13-м месте. Экс-мэр Старого Оскола вновь оказался в топе самых богатых людей Белгородской области. Четыре миллиарда рублей выручки ему принес бизнес по производству упаковки. В прошлом же году он стал обладателем 829 миллионов рублей чистых активов и 166 миллионов рублей чистой прибыли. Также его имя связано с компаниями «Энергоресурс», «Шебекинский картон» и «Центр-Универсал».