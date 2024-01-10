Нарушения есть: что плохого нашли в колбасах, продающихся в белгородских магазинах?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В 2023 году в Белгородскую испытательную лабораторию поступило 139 проб мясной продукции и сыпучих добавок. После проведённых гистологических исследований специалисты установили, что 47 образцов не соответствовали ГОСТу и заявленному составу.
В продуктах обнаружили те компоненты, которые не должны входить в состав мясных изделий: углеводные растительные и белковые растительные добавки, хрящевая ткань, костная ткань и кожа птиц.
Больше всего нарушений обнаружили в варёных колбасах — 17 проб. Не выдержали испытание и 13 проб сосисок и сарделек, а также 13 образцов варёно-копчёных и сырокопчёных колбас.
Наиболее безопасными для потребителей оказались мясные полуфабрикаты: из 40 проб всего в двух обнаружили отклонения от установленной нормы.