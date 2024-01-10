Нарушения есть: что плохого нашли в колбасах, продающихся в белгородских магазинах?

Не все колбасы в Белгородской области прошли лабораторные испытания

Специалисты провели исследования и выяснили, что в варёной и сырокопчёной колбасах, сосисках и сардельках есть компоненты, которые по ГОСТу содержаться в них не должны. При этом мясные полуфабрикаты в большинстве своём соответствовали норме.