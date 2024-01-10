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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Колбаса

Нарушения есть: что плохого нашли в колбасах, продающихся в белгородских магазинах?

10 января 2024, 15:06
Фото: Midjourney
Колбаса

Не все колбасы в Белгородской области прошли лабораторные испытания

Специалисты провели исследования и выяснили, что в варёной и сырокопчёной колбасах, сосисках и сардельках есть компоненты, которые по ГОСТу содержаться в них не должны. При этом мясные полуфабрикаты в большинстве своём соответствовали норме.

В 2023 году в Белгородскую испытательную лабораторию поступило 139 проб мясной продукции и сыпучих добавок. После проведённых гистологических исследований специалисты установили, что 47 образцов не соответствовали ГОСТу и заявленному составу.

В продуктах обнаружили те компоненты, которые не должны входить в состав мясных изделий: углеводные растительные и белковые растительные добавки, хрящевая ткань, костная ткань и кожа птиц.

Больше всего нарушений обнаружили в варёных колбасах — 17 проб. Не выдержали испытание и 13 проб сосисок и сарделек, а также 13 образцов варёно-копчёных и сырокопчёных колбас.

Наиболее безопасными для потребителей оказались мясные полуфабрикаты: из 40 проб всего в двух обнаружили отклонения от установленной нормы.

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#Общество#Белгородская область#Колбаса#Исследование#Сосиски#Гост#Белгород#Александра Склярова#Полуфабрикаты
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