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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Продукты

Помидоры и бананы, свинина и колбаса: что подорожало в Белгородской области в октябре

21 ноября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Продукты

Инфляция в Белгородской области увеличилась до 6,07%

В числе товаров, на которые выросли цены, также апельсины, мясо птицы, мясные полуфабрикаты. На динамику цен повлиял и увеличившийся спрос на зимние шины. Впервые за последние месяцы подорожали некоторые услуги, сообщили в региональном отделении Банка России.

В Белгородской области годовая инфляция в октябре увеличилась до 6,07%. Месяцем ранее она составляла 5,19%. Повлияло на цены в том числе ослабление рубля. Для сравнения: в ЦФО годовая инфляция составила 6,65%, в России — 6,69%.

Среди продуктов подорожали помидоры, бананы, апельсины, так как на овощи и фрукты выросли закупочные цены. Увеличилась стоимость свинины и мяса птицы, колбасы и мясных полуфабрикатов. Повлияли на цены подорожание импортных препаратов и кормовых добавок.

В ЦБ напомнили, что с 1 октября повышена ставка НДС при продаже гамбургеров. По этой причине, а также в связи с тем, что увеличились затраты предприятий фастфуда из-за подорожавшей курятины, выросли цены на продукцию общепита.

В непродовольственном секторе на динамику цен повлиял увеличившийся спрос на зимние шины. Подорожала мебель, в частности кресла, диваны, шкафы. В целом на рост стоимости непродовольственных товаров повлияли подорожание импортных комплектующих, возросшие затраты на логистику.

Подорожали в регионе и некоторые услуги — впервые за последние месяцы. Повлияли на это увеличившиеся издержки предприятий бытового обслуживания. В итоге выросла стоимость парикмахерских услуг, ремонта и обслуживания транспорта.

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#Белгородская область#Экономика#Продукты#Услуги#Цены#Подорожание#Инна Рогова#Белгород#Непродовольственные товары
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