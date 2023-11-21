Помидоры и бананы, свинина и колбаса: что подорожало в Белгородской области в октябре

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области годовая инфляция в октябре увеличилась до 6,07%. Месяцем ранее она составляла 5,19%. Повлияло на цены в том числе ослабление рубля. Для сравнения: в ЦФО годовая инфляция составила 6,65%, в России — 6,69%.
Среди продуктов подорожали помидоры, бананы, апельсины, так как на овощи и фрукты выросли закупочные цены. Увеличилась стоимость свинины и мяса птицы, колбасы и мясных полуфабрикатов. Повлияли на цены подорожание импортных препаратов и кормовых добавок.
В ЦБ напомнили, что с 1 октября повышена ставка НДС при продаже гамбургеров. По этой причине, а также в связи с тем, что увеличились затраты предприятий фастфуда из-за подорожавшей курятины, выросли цены на продукцию общепита.
В непродовольственном секторе на динамику цен повлиял увеличившийся спрос на зимние шины. Подорожала мебель, в частности кресла, диваны, шкафы. В целом на рост стоимости непродовольственных товаров повлияли подорожание импортных комплектующих, возросшие затраты на логистику.
Подорожали в регионе и некоторые услуги — впервые за последние месяцы. Повлияли на это увеличившиеся издержки предприятий бытового обслуживания. В итоге выросла стоимость парикмахерских услуг, ремонта и обслуживания транспорта.